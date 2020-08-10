Куда пропал Лукашенко после выборов

Всю ночь после выборов в Белоруссии проходили массовые протесты. Толпу, которая не признала результаты голосования, разгоняли силовики. Не обошлось без пострадавших. Александр Лукашенко долго не комментировал произошедшее. Празднующий победу президент, по слухам, мог покинуть страну на время протестов.

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