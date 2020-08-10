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Куда пропал Лукашенко после выборов

Куда пропал Лукашенко после выборов

Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всю ночь после выборов в Белоруссии проходили массовые протесты. Толпу, которая не признала результаты голосования, разгоняли силовики. Не обошлось без пострадавших. Александр Лукашенко долго не комментировал произошедшее. Празднующий победу президент, по слухам, мог покинуть страну на время протестов.

Продолжение: Лукашенко сделал первое заявление после выборов
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После того, как завершилось голосование за кандидатов в президенты Белоруссии, появилась информация о вылете лайнера Александра Лукашенко из Минска. Lenta.ru со ссылкой на сайт PlaneFinder сообщила, что борт лидера Белоруссии направился в Турцию.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Незадолго до этого авторы телеграм-канал NEXTA написали, что Лукашенко готовится к вылету из столицы республики, экипаж мобилизован. Возле минского аэропорта проверили прилегающие путепроводы.

Был ли Александр Григорьевич за границей в ночь протестов, неизвестно. При этом 10 августа он должен посетить Пуховичский район Минской области. Там Лукашенко ознакомится с реализацией инвестпроекта ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

По предварительным данным, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10% голосов, с чем она категорически не согласна. Итоги голосования уже назвали плевком в лицо белорусам.

Автор: 10 августа 2020, 10:28 Источник: БЕЛТА

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