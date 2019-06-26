Путин сменил главу Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-бек Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что Путин пообщался лично с Евкуровым и поблагодарил его за работу на посту главы региона. После уже был подписан указ о назначении врио губернатора Ингушетии.
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