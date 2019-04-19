Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским

Дебаты Порошенко и Зеленского – событие важное для обоих кандидатов. Естественную в таких случаях тревожность действующему президенту Украины не стоит гасить алкоголем. Как показала практика, горячительные напитки развязывают украинскому лидеру не только язык, но порой и руки.

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