Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
Глава Украины Петр Порошенко выступил после дебатов с очередным предвыборным обещанием. Эксперты полагают, что политик всеми силами старается набрать очки, но даже готовность пойти на крайние меры вряд ли добавит ему голосов.
В эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" действующий президент заявил, что в случае переизбрания уволит губернаторов абсолютно всех регионов страны, передает RT. "Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах – хочу отметить, что это требование Конституции, – все они (губернаторы. – Прим. ред.) уходят в отставку", – сказал Порошенко.
Политик подчеркнул, что места займут "новые молодые люди" из объединенных территориальных общин, "где они уже несколько лет поработали". Кстати, этой весной Порошенко уже отправил в отставку нескольких губернаторов. Были уволены глава Полтавской области Валерий Головко, губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и глава Одесской области Максим Степанов.
Ранее "Дни.ру" писали о дебатах между кандидатами в президенты Украины. Владимир Зеленский после этого раскритиковал работу штаба Петра Порошенко, отметив несуразные требования, которые выдвинула сторона оппонента, сообщает НСН.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В первом больше всех голосов набрал Зеленский, однако он не смог преодолеть порог в 50%. В итоге был назначен второй тур, куда также прошел Порошенко.
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