Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
Украина никогда не согласится разменять полуостров на Донбасс, говорится в сообщении команды Зеленского. Вероятный новый президент Незалежной не пойдет на отделение регионов от страны, отмечают сторонники юмориста.
В штабе шоумена заявили, что "отдавать, дарить, сдавать в аренду" украинские территории Зеленский не намерен. Команда актера подчеркнула: Крым должен вернуться в состав Незалежной, причем не исключено, что Зеленский потребует от Москвы компенсацию. Избирательный штаб актера подтвердил, что после избрания комик намерен вести переговоры с российским руководством.
Получается, что юморист, который, по всем прогнозам, станет следующим главой Украины, не собирается менять политику в отношении Москвы. Вероятно, при президенте Зеленском Киев продолжит требовать безоговорочного возвращения Крыма и Донбасса, просить у Запада военной помощи и настаивать на новых санкциях против России.
Впрочем, тем, кто питал иллюзии в отношении комика, все стало понятно после первого тура выборов президента Украины. Окрыленный успехом Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что встретится с главой российского государства Владимиром Путиным только после того, как наша страна вернет Незалежной утерянные территории.
Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 апреля 2019 г.
С подобными "хотелками" открыть новую страницу в отношениях двух стран крайне проблематично. Зеленский, до этого казавшийся адекватным и настроенным на диалог политиком, теперь делает все возможное, чтобы казаться своим в украинской русофобской элите. Видимо, по-другому она его не примет.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Кровавые подробности разборок московской богемы
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Поклонники в недоумении
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Секс за деньги
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Секс во время беременности
Свекровь не союзник
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Как понять твой человек или не твой?
Павел Воля
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Японская диета
Поцелуй это измена?
Английская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Диета ангела
Лев и Дева
Не держится гель лак на ногтях