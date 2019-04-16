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Политика

Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже повторяет ошибки нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко. Похоже, рвущийся к власти комик выбрал курс на дальнейшую конфронтацию с Россией. В избирательном штабе шоумена сделали громкое заявление о Крыме.   
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Украина никогда не согласится разменять полуостров на Донбасс, говорится в сообщении команды Зеленского. Вероятный новый президент Незалежной не пойдет на отделение регионов от страны, отмечают сторонники юмориста.  

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В штабе шоумена заявили, что "отдавать, дарить, сдавать в аренду" украинские территории Зеленский не намерен. Команда актера подчеркнула: Крым должен вернуться в состав Незалежной, причем не исключено, что Зеленский потребует от Москвы компенсацию. Избирательный штаб актера подтвердил, что после избрания комик намерен вести переговоры с российским руководством. 

Получается, что юморист, который, по всем прогнозам, станет следующим главой Украины, не собирается менять политику в отношении Москвы. Вероятно, при президенте Зеленском Киев продолжит требовать безоговорочного возвращения Крыма и Донбасса, просить у Запада военной помощи и настаивать на новых санкциях против России.  

Впрочем, тем, кто питал иллюзии в отношении комика, все стало понятно после первого тура выборов президента Украины. Окрыленный успехом Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что встретится с главой российского государства Владимиром Путиным только после того, как наша страна вернет Незалежной утерянные территории. 

С подобными "хотелками" открыть новую страницу в отношениях двух стран крайне проблематично. Зеленский, до этого казавшийся адекватным и настроенным на диалог политиком, теперь делает все возможное, чтобы казаться своим в украинской русофобской элите. Видимо, по-другому она его не примет.  

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов. 

Автор: Иван Поляков16 апреля 2019, 06:30

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Клоун не стал учиться на ошибках Порошенка.
Будет учиться на своих.
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