Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
Несмотря на гонения на великий и могучий, украинцы по-прежнему активно используют его в быту, посетовал Зеленский. Так просто забрать у них русскоязычное телевидение нельзя, отметил шоумен в интервью "РБК-Украина". Вместе с тем он заверил, что квоты на украинский язык на телевидении и радио Незалежной останутся.
И хотя под руководством Порошенко русский язык подвергался систематическим притеснениям, многие украинцы по-прежнему не хотят переходить на мову, предпочитая общаться на языке Пушкина и Достоевского. Зеленский предложил свой план популяризации украинского.
По его словам, нужно снизить налоги для медиа, которые делают контент на мове. "Фильм, который сделан на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке – оставляем налог какой был", – пояснил Зеленский.
Юморист уверен: это даст эффект уже в краткосрочной перспективе. По его мнению, через год все крупные телевизионные компании без принуждения перешли бы с русского на украинский.
Зеленский считает, что Степан Бандера является героем— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 апреля 2019 г.
Лучше бы Зеленский не считал, а читал. Тогда бы знал, как к нему относился бы его герой
Скорее всего, после победы Зеленского на президентских выборах на Украине – 2019 мы станем свидетелями реализации этого плана. А в том, что комик станет главой государства, сомнений все меньше.
По данным социологов, за несколько дней до голосования в пользу Зеленского высказались 72,2% украинцев. Тогда как за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать чуть больше 25%. Остальные намерены испортить бюллетень.
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