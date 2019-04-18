Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку

Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже сейчас в общих чертах можно понять, чего от него ждать. Помимо прочего, "слуга народа" успел озвучить свою позицию по языковому вопросу. Шоумен представил план борьбы с русским языком.



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