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Политика

Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Оппоненты Владимира Зеленского приписывают ему употребление запрещенных веществ. Прояснить ситуацию решилась супруга актера. Елена дала откровенное интервью журналистам. 
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Сообщения об употреблении наркотиков рвущимся к власти юмористом его супруга назвала ложью. Елена заявила, что они с мужем и друзьями устали от этой лжи.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Рассказала Зеленская и о том, как воспринимают атаку на актера его родители. "С улыбкой к этому относятся, потому что переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и все", – сказала жена шоумена в интервью изданию "Апостроф".

Сообщения об употреблении Зеленским запрещенных веществ не поколебали его рейтинг. Юморист пользуется популярностью и имеет все шансы стать президентом Украины, хотя супруга и не одобряла его политических амбиций.

В интервью телеканалу ICTV Зеленская призналась, что агрессивно противилась участию мужа в предвыборной гонке. Она понимала: это очень тяжелый проект, который полностью изменит их жизнь.

Когда стало ясно, что назад дороги нет, Елена постаралась успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала супруга Зеленского. Впрочем, к победе мужа она все равно не готова.

Владимир Зеленский с супругой Еленой. Кадр youtube.com

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Для победы актеру достаточно набрать простое большинство голосов.

По данным опроса Киевского международного института социологии, отдать голос за Владимира Зеленского готовы 72,2% украинцев. За действующего главу государства Петра Порошенко – чуть больше 25%. Остальные намерены испортить бюллетень.
Автор: Иван Поляков18 апреля 2019, 10:35

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