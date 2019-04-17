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Политика

Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Владимир Зеленскуий и Дональд Трамп. Фото: Дни.ру
Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией актер не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае заигрывания с Кремлем Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место. 
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Зеленский, имеющий хорошие шансы победить на выборах президента Украины – 2019, в случае избрания может провести переговоры с Москвой. Сам актер может хотеть встретиться с Владимиром Путиным, но если Запад не даст шоумену отмашку, переговоры не состоятся.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, в Вашингтоне могут разрешить Зеленского провести встречу с Путиным, если решат, что она целесообразна. "Это теоретически возможно, но это достаточно тяжелый процесс и сегодня о нем пока не идет речь", – заявил эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

О том, что США взяли комика в оборот аналитики предупреждали уже давно. Украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что американцы предложили Зеленскому вести его предвыборную кампанию в январе.

В эфире YouTube-канала TopInform эксперт не исключил, что избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные политтехнологи", как выразился Погребинский.

Об участии Вашингтона в предвыборной кампании Владимира Зеленского говорил и бывший спикер Службы безопасности Украины Станислав Речинский. Офицер предположил, что актер является ставленником США, которого американцы готовят на замену Петру Порошенко.

По всей видимости, даже если Зеленский хочет наладить отношения с Россией, то сделать это без санкции Соединенных Штатов ему не удастся. Вашингтон же пока не высказывает намерений прекратить агрессивную политику в адрес Москвы.

А раз так, то Киев и дальше будет заложником геополитических амбиций "заокеанского друга". А если Зеленский попробует действовать самостоятельно, то в Вашингтоне очень быстро укажут выскочке его место.

Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов. 

Автор: Иван Поляков17 апреля 2019, 10:48

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