Трамп накинул удавку на шею Зеленскому
Зеленский, имеющий хорошие шансы победить на выборах
президента Украины – 2019, в случае избрания может провести переговоры с
Москвой. Сам актер может хотеть встретиться с Владимиром Путиным, но если Запад
не даст шоумену отмашку, переговоры не состоятся.
По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, в Вашингтоне могут разрешить Зеленского провести встречу с Путиным, если решат, что она целесообразна. "Это теоретически возможно, но это достаточно тяжелый процесс и сегодня о нем пока не идет речь", – заявил эксперт в эфире телеканала "112 Украина".
О том, что США взяли комика в оборот аналитики предупреждали уже давно. Украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что американцы предложили Зеленскому вести его предвыборную кампанию в январе.
В эфире YouTube-канала TopInform эксперт не исключил, что избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные политтехнологи", как выразился Погребинский.
Зеленский отказался участвовать в дебатах с Порошенко— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 14 апреля 2019 г.
Шапито продолжается
Об участии Вашингтона в предвыборной кампании Владимира Зеленского говорил и бывший спикер Службы безопасности Украины Станислав Речинский. Офицер предположил, что актер является ставленником США, которого американцы готовят на замену Петру Порошенко.
По всей видимости, даже если Зеленский хочет наладить отношения с Россией, то сделать это без санкции Соединенных Штатов ему не удастся. Вашингтон же пока не высказывает намерений прекратить агрессивную политику в адрес Москвы.
А раз так, то Киев и дальше будет заложником геополитических амбиций "заокеанского друга". А если Зеленский попробует действовать самостоятельно, то в Вашингтоне очень быстро укажут выскочке его место.
Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.
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