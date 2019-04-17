Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией актер не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае заигрывания с Кремлем Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место.



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