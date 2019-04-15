Комик Зеленский публично унизил зарвавшегося Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на "дебаты" Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Сторонники актера прокомментировали его неявку на словесный поединок с главой государства.



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