Комик Зеленский публично унизил зарвавшегося Порошенко
По словам представителя избирательного штаба Владимира Зеленского
Дмитрия Разумкова, дебаты изначально были назначены на 19 апреля. Вчерашний
приход на стадион Петра Порошенко для встречи с избирателями был личной
инициативной президента, отметил он.
Неявкой на дебаты Зеленский поставил Порошенко в неловкое положение. Получается, тот потратил время на сомнительное мероприятие, которое вряд ли поможет улучшить его рейтинг.
Разумков выразил надежду, что глава государства придет и 19 апреля. "Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов", – заявил представитель избирательного штаба Зеленского изданию "Интерфакс-Украина".
При этом Разумков подчеркнул, что словесный поединок должен пройти на стадионе, а не около него. "Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", – заключил он.
Идея провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве принадлежит Владимиру Зеленскому. Комик записал видеоролик и вызвал оппонента на словесную баталию. Глава государства согласился. Разногласия возникли по поводу даты дебатов. Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля, в штабе шоумена настояли на 19 апреля.
В итоге разрекламированный поединок превратился в обычную встречу со сторонниками. В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл в "Олимпийский", где собралось около пяти тысяч человек. Глава государства рассказал о своей программе и ответил на вопросы журналистов. Зеленский, как и ожидалось, на мероприятие не явился.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
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