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Политика

Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидирующий в предвыборной гонке на Украине актер Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Артист сделал заявление, которого от него явно не ожидали. 
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О встрече с Путиным Зеленский рассказал в беседе с известным французским писателем Бернаром Анри Леви. По его словам, актер подробно описал сценарий встречи с главой российского государства.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Слова Зеленского Леви привел в своей колонке для издания "Новое время". Писатель отметил, что переговоры с Путиным вызывают у актера энтузиазм.

"Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный смех, но все-таки смех. А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает, будет хохотать", – передал французский писатель слова Зеленского.

В случае избрания амбициозному юмористу так или иначе придется встретиться с Владимиром Путиным. Однако еще не став президентом, Зеленский начал выдвигать условия.

Так, после первого тура президентских выборов он объявил, что проведет переговоры с российским лидером, когда Москва вернет Киеву Крым и Донбасс. Обязательным условием диалога шоумен назвал присутствие западных представителей.

В Кремле не исключили переговоров Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства, Путин с самого начала конфликта остается приверженцем диалога.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовы проголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – не более 30%.

Автор: Иван Поляков16 апреля 2019, 10:32

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