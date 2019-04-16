Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
О встрече с Путиным Зеленский рассказал в беседе с известным
французским писателем Бернаром Анри Леви. По его словам, актер подробно описал
сценарий встречи с главой российского государства.
Слова Зеленского Леви привел в своей колонке для издания "Новое время". Писатель отметил, что переговоры с Путиным вызывают у актера энтузиазм.
"Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный смех, но все-таки смех. А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает, будет хохотать", – передал французский писатель слова Зеленского.
В случае избрания амбициозному юмористу так или иначе придется встретиться с Владимиром Путиным. Однако еще не став президентом, Зеленский начал выдвигать условия.
Так, после первого тура президентских выборов он объявил, что проведет переговоры с российским лидером, когда Москва вернет Киеву Крым и Донбасс. Обязательным условием диалога шоумен назвал присутствие западных представителей.
Сенсация! #Порошенко победил на дебатах. Железная логика, убойные аргументы, едкий сарказм... #Зеленский даже рта не мог раскрыть: pic.twitter.com/z9JXPcH4vC— Александр (@Alexander201904) 14 апреля 2019 г.
В Кремле не исключили переговоров Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства, Путин с самого начала конфликта остается приверженцем диалога.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовы проголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – не более 30%.
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