На Западе объявили об убийстве Зеленского
По его словам, оставшиеся до второго тура выборов президента
Украины – 2019 несколько дней могут быть непредсказуемыми. Шерр признал, что
шансов победить у Порошенко не много.
Сотрудник британского аналитического центра полагает, что Россия может пойти на убийство Зеленского, чтобы сторонники шоумена обвинили в случившемся Порошенко. "Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову", – заявил он в интервью украинскому изданию "Апостроф".
По словам Шерра, Порошенко попытается доказать свою невиновность, но ему никто не поверит, даже если он предъявит доказательства своей невиновности. Британец посетовал, что доверие к руководству страны у украинцев крайне низкое.
“И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие украинского населения в том направлении, которое может непосредственно разрушить государство”, – добавил он.
О возможном убийстве рвущегося к власти юмориста ранее предупреждал российский публицист и телеведущий Максим Шевченко. Эксперт полагает, что Москва и Киев могли бы найти общий язык при президенте Зеленском. Главное, отметил Шевченко в интервью изданию "ПолитНавигатор", чтобы шоумена не убили.
Россия может подстроить убийство Зеленского, чтобы свалить все на Порошенко и разрушить Украину, считает британский эксперт Джеймс Шерр.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 15 апреля 2019 г.
Новичком - чтоб уж никто не сомневался. А то, что это может сделать Порошенко, чтобы свалить все на Россию в голову не приходит?
До второго тура выборов президента Украины – 2019 остается меньше недели: он состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
Пока социологи безоговорочно отдают победу юмористу. По последним опросам, за него намерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы лишь 20% граждан.
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