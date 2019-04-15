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Политика

На Западе объявили об убийстве Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
На Западе всерьез говорят о возможной ликвидации актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке. С важным заявлением выступил сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр. 
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По его словам, оставшиеся до второго тура выборов президента Украины – 2019 несколько дней могут быть непредсказуемыми. Шерр признал, что шансов победить у Порошенко не много.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Сотрудник британского аналитического центра полагает, что Россия может пойти на убийство Зеленского, чтобы сторонники шоумена обвинили в случившемся Порошенко. "Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову", – заявил он в интервью украинскому изданию "Апостроф".

По словам Шерра, Порошенко попытается доказать свою невиновность, но ему никто не поверит, даже если он предъявит доказательства своей невиновности. Британец посетовал, что доверие к руководству страны у украинцев крайне низкое.

“И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие украинского населения в том направлении, которое может непосредственно разрушить государство”, – добавил он.

О возможном убийстве рвущегося к власти юмориста ранее предупреждал российский публицист и телеведущий Максим Шевченко. Эксперт полагает, что Москва и Киев могли бы найти общий язык при президенте Зеленском. Главное, отметил Шевченко в интервью изданию "ПолитНавигатор", чтобы шоумена не убили.

До второго тура выборов президента Украины – 2019 остается меньше недели: он состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.

Пока социологи безоговорочно отдают победу юмористу. По последним опросам, за него намерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы лишь 20% граждан.

Автор: Иван Поляков15 апреля 2019, 16:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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дурак
irine
Ответить
Джеймс Шерр, you need professional help
Гость
Ответить
идиот
Гость
Ответить
Украине нужен президент шут.
1

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