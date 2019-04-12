Зеленского отдают под суд после скандала с наркотиками

Над кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским сгущаются тучи. В Верховной раде актеру предъявили серьезные обвинения: там утверждают, что в 2014 году он уклонился от призыва на войну в Донбассе.



Остудить пыл рвущегося к власти юмориста решила депутат украинского парламента Татьяна Черновол. По ее словам, один из кандидатов в президенты "не готов брать на себя функции защитника".



Депутат имела в виду актера Владимира Зеленского. За неделю до второго тура выборов президента Украины – 2019 рейтинг юмориста в два раза выше, чем у его оппонента – главы государства Петра Порошенко.

Президентом Зеленский быть не может уверена Черновол. По ее словам, в 2014 году актер уклонился от призыва на войну в Донбассе. Но в сказанном парламентарий сама не уверена: предъявляя обвинение шоумену, она использовала выражение "вроде как".

Черновол попросила Минобороны проверить информацию и провести официальное расследование в отношении Зеленского. Она напомнила, что уклонение от воинских обязанностей – уголовное наказуемое деяние.

"Также хотелось бы услышать, если это право, возбуждено ли по этому поводу уголовное производство, ведь речь идёт про такое преступление, как дезертирство", – заключила депутат Верховной рады.

Напомним, ранее вокруг Зеленского разразился скандал со сдачей анализов на алкоголь и запрещенные вещества. В штабе Петра Порошенко поставили под сомнение результаты теста оппонента и предложили пройти повторную сдачу.

Украинский лидер намекнул на употребление оппонентом запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.