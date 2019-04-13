Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский откровенно рассказал, что произошло между ним и Петром Порошенко во время последнего телефонного разговора. Соперники не смогли разговаривать спокойно и диалог превратился в настоящую перепалку.
Участник президентской гонке на Украине Владимир Зеленский заявил, что изменил свое отношение к своему сопернику Петру Порошенко. В частности, после последнего телефонного разговора в эфире программы "Право на владу", который состоялся между оппонентами 11 апреля, Зеленский перестал уважать Порошенко.
Такую перемену шоумен объяснил тем, что услышал множество оскорблений в свой адрес от действующего главы государства.
"Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", – высказался Зеленский.
Он отметил, что привык разговаривать со всеми людьми на равных, несмотря на свою известность. Поэтому очень негативно относится к оскорблениям. Зеленский подчеркнул, что в случае победы на выборах никогда не будет относится к людям Украины свысока, как это делает Порошенко.
"Я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю", – заверил комик.
При этом он подчеркнул, что несмотря на достаточно серьезную выдержку, он больше не собирается терпеть оскорбления в свой адрес.
"Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали, и я ответил так, как посчитал нужным", – резюмировал Владимир Зеленский.
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Самоубийство это больно?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Афера с коллегой
Секс
что нравиться девушкам
Межрасовый брак
Инцест
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
ВСД как приговор или хождение по мукам
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Яичная диета
Английская диета
Седловидная матка
Как понять твой человек или не твой?
жизненнный тупик )
А вы любите свою работу?