Обнародован убойный компромат на Зеленского

О связях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского известно давно. В последнее время и тот, и другой открещиваются от слухов о тесном сотрудничестве, однако сегодня всплыли неопровержимые доказательства их "предвыборной дружбы".

прочитано 221 раз