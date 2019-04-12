Порошенко отправляют в СИЗО перед выборами
Между тем по официальной странице в Twitter складывается
впечатление, что у Порошенко все хорошо. “Начал рабочий визит в Федеративную
Республику Германия”, – гласит одна из недавних записей.
Глава государства успел дать интервью влиятельному изданию Deutsche Welle. Порошенко опроверг слухи, что канцлер ФРГ Ангела Меркель помогает ему переизбраться. “Это решение – за украинскими избирателями", - пафосно объявил лидер Незалежной.
Визит президента в Германию прокомментировал бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. В своем Telegram-канале он напомнил, что в случае переизбрания Порошенко обещал провести саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.
Через неделю он сможет провести саммит в Испании со своими садовниками, а через две – с адвокатами, написал Портнов, намекая на поражение Порошенко во втором туре выборов. "А через пару месяцев – третий этап саммита со смотрящими и вертухаями в следственном изоляторе", - добавил политик.
Україна склала фундаментальний іспит на демократію – вільне і чесне проведення виборчої кампанії. Це отримало дуже схвальну оцінку і міжнародної спільноти в цілому, і пані Меркель під час нашої зустрічі pic.twitter.com/zJrNeF6rB7— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
Судя по последним социологическим опросам, поражение Порошенко на выборах более чем вероятно. За главу государства готовы проголосовать чуть больше 20% украинцев, тогда как за его оппонента Владимира Зеленского – около 60%.
Многие эксперты сомневаются, что за оставшуюся неделю лидер Незалежной сможет честным путем выправить положение. Остается одно – подтасовки и фальсификации при подсчетах бюллетеней.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
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