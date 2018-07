Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России

Все могут ладить друг с другом и жить в мире. Тем более это касается России и США, которые вместе контролируют 90% ядерного оружия на планете, заявил Дональд Трамп.

У России экономика сравнительно небольшая, поэтому политик не хочет называть ее противником. "У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник". Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно это делать – каждый может быть в порядке – и жить в мире", – порассуждал американский президент в интервью каналу Fox News. Трампу задали вопрос, считает ли он Россию главным противником США.

Ранее глава Белого дома заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как конкурента – который, возможно, станет другом. Однако многие политики в США называют Россию не только противником, но и врагом. И критикуют своего президента за то, что он не использует таких формулировок.

Тем временем Трамп отказался от своих слов, сказанных во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером России. Перед встречей с представителями американского конгресса он заявил, что вмешательство Москвы в президентские выборы в 2016 году все же имело место, сообщает Ura.ru.

