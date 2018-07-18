Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России

Российская армия сильна, но экономика у страны слабая. Так что Дональд Трамп не хочет употреблять по отношению к России определение "противник".

Все могут ладить друг с другом и жить в мире. Тем более это касается России и США, которые вместе контролируют 90% ядерного оружия на планете, заявил Дональд Трамп.

У России экономика сравнительно небольшая, поэтому политик не хочет называть ее противником. "У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник". Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно это делать – каждый может быть в порядке – и жить в мире", – порассуждал американский президент в интервью каналу Fox News. Трампу задали вопрос, считает ли он Россию главным противником США.

Ранее глава Белого дома заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как конкурента – который, возможно, станет другом. Однако многие политики в США называют Россию не только противником, но и врагом. И критикуют своего президента за то, что он не использует таких формулировок.

Тем временем Трамп отказался от своих слов, сказанных во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером России. Перед встречей с представителями американского конгресса он заявил, что вмешательство Москвы в президентские выборы в 2016 году все же имело место, сообщает Ura.ru.

Президент США в интервью Fox News привел еще один аргумент в пользу своего отношения к России. По его словам, во время Второй мировой войны страна потеряла 50 миллионов человек. "И помогла нам победить в войне, Россия реально нам помогла", – уточнил Трамп.

"Я не за Россию и не против кого-либо. Я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышляли об этом", – отметил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Хельсинки 16 июля, напоминает РИА ФАН. Глава Белого дома по завершении саммита назвал его интересным и напомнил, что у двух стран долгое время не было отношений. Во время итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что считает Путина соперником.