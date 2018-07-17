Порошенко в бешенстве: Трамп мало говорил Путину об Украине

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки вызвала в Незалежной истерику. В Киеве ищут в прошедшем российско-американском саммите лишь негатив.

На пресс-конференции двух лидеров прозвучали полярные заявления по Крыму. И сразу в украинских СМИ началась паника. "Путин никак не успокоится", "Путин между двумя поражениями", "От Хельсинки до Каддафи: холодный душ для Путина" - это лишь некоторые заголовки.

По словам политолога Владимира Жарихина, такая реакция близких к действующей власти журналистов Незалежной вполне ожидаема. "В Хельсинки ситуация на Украине, если и упоминалась президентами России и США, то мимоходом, вскользь. И то лишь в связи с Донбассом… Но в Киеве убеждены, что в настоящее время именно их "Незалежная" "пуп Земли". И как это ничего про них не сказать?" – цитирует политолога "Свободная пресса".

Эксперт отметил, что Путин с Трампом встретились, чтобы обсудить глобальные мировые проблемы. По словам Жарихина, происходящее на Украине – дело рук самой местной власти.

Напомним, президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения двух стран не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита в столице Финляндии.

Ранее глава Украины Петр Порошенко, в преддверии встречи Путина и Трампа, попросил через американские СМИ лидера США вернуть Путина на "путь истинный". Он заявлял, что переговоры глав двух государств – это очередное подтверждение того, что Украина находится на острие европейской и мировой политики.