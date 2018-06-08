Запад удивило выступление Путина на прямой линии

Общение президента России Владимира Путина со страной буквально за сутки разлетелось на цитаты. Реакция мирового сообщества была неравнодушной: от откровенного восхищения до обвинений в "театральной постановке".



Для иностранных журналистов более четырех часов прямого эфира с Владимиром Путиным – золотая жила. Пропустить выступление российского президента – остаться без громких заголовков.

Восхищенная западная пресса пишет о непревзойденном лидере, а советы Владимира Владимировича цитируют буквально все издания. Немецкая телекомпания Deutsche Welle рассказала о том, как Трамп "бросил Европу в руки Путина".

Впрочем, это заявление на прямой линии привел сам российский лидер в качестве лучшей шутки за последнее время. "Мы повлияли якобы на выборы президента в США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно", – сказал президент.

Стоит отметить, что Европа действительно будто сняла розовые очки. После прямой линии в правительстве Италии заявили, что намерены обсудить статус Крыма. Кроме того, стало известно, что шведы одобрили строительство "Северного потока – 2".

В НАТО и вовсе назвали Россию "соседом, с которым нужно вести диалог". Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал намерение улучшить отношения со страной.

Также Путин поразил общественность своей риторикой о важности сохранения мира. Говоря о последствиях третьей мировой, он привел цитату Эйнштейна о том, что "четвертая мировая будет вестись с помощью камней и палок".

Один лишь Дональд Трамп не проронил ни слова. Эксперты полагают, что Twitter лидера США не обновляется по той причине, что слишком многое сейчас нужно обдумать.

В немецком издании Tagesschau российского президента назвали тем, кто способен решить проблемы. Их коллеги из Швейцарии опубликовали материал с заголовком "Путин — прекрасный правитель".

Не промолчали и французы. Газета Le Figaro отметила, что механизмы решения вопросов проработаны досконально, и Путин оперативно определял ответственных по каждой ситуации.

Как и ожидалось, нашлись среди неравнодушных журналистов и критически настроенные. Некоторые назвали четырехчасовой марафон из вопросов и ответов "срежиссированной театральной постановкой".

Напомним, что Владимир Путин проводит прямую линию каждый год. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем: от социальных до геополитических. В этот раз российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов.