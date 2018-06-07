Путин рассказал о преемнике

Нового президента России выберет народ – хотя Владимир Путин и думает о преемнике. Глава государства признался в этом во время прямой линии.

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на множество вопросов – в том числе и о своем возможном преемнике. Глава государства признался, что такого человека у него нет.

"Это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника – в классическом смысле слова – нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации", – сказал Путин.

В то же время президент отметил, что постоянно думает о новом поколении управленцев, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию. Глава государства уверен, что сегодня добиться положительных результатов в работе можно, только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. По словам Путина, это касается не только управления страной, а вообще всех сфер жизни, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что ему не одиноко на политическом Олимпе – он всегда работает в команде. Это именно тот случай, когда один в поле не воин, заключил российский лидер.

Прямая линия с президентом стала 16-й по счету для Владимира Путина. Она длилась 4 часа 20 минут. Президент успел ответить на 79 вопросов.

Перед началом эфира организаторы приняли более 1,7 миллиона вопросов. В 2018 году формат ежегодного общения президента с соотечественниками несколько изменился. В зале не было гостей, но в специальном секторе впервые находились волонтеры.