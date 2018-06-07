Путин объяснил серьезные перестановки в правительстве

Президент России Владимир Путин на прямой линии объяснил серьезные перестановки в правительстве, которые произошли после его переизбрания. При этом большого количества новых лиц не появилось. Российский лидер заметил, что это было необходимо для оперативного выполнения плана развития. Он готовился прежним кабинетом министров, и в случае прихода совсем новых людей страна просто потеряла бы по меньшей мере два года. "Есть понимание, что нужно делать и как нужно делать", – подчеркнул Владимир Путин.