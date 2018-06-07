Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин проводит традиционную прямую линию, во время которой пообщается с гражданами из самых разных уголков страны. Планируется, что глава государства в режиме реального времени будет обсуждать озвученные россиянами проблемы и давать указания об их устранении губернаторам регионов. Прямой эфир из студии, где проводится прямая линия, ведет множество телеканалов.
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