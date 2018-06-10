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Политика

Страшные тайны: Лаврентий Берия

Лаврентий Берия. Фото: wikipedia.org
Лаврентий Берия был одной из самых заметных и влиятельных фигур в сталинский период. Его личность воспринимается крайне неоднозначно: кто-то его восхваляет, приписывая, помимо прочего, заслуги в создании советского ядерного щита. Другие вспоминают о массовых репрессиях, к которым он приложил руку.
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Будущий нарком внутренних дел родился 17 марта 1899 года в горном селе неподалеку от Сухуми. Его мать Марта Джакели, по некоторым данным, приходилась родственницей грузинским князьям Дадиани. Однако знатное происхождение не помогло женщине: семья жила бедно, ей едва удавалось прокормить детей.

Тем не менее, проявлявший живой интерес к науке и технике Лаврентий получил неплохое образование в Сухумском высшем начальном училище, а затем поступил в механико-техническое строительное училище в Баку. Почему Берия выбрал строительство? С детства он хорошо рисовал, и, вероятно, если бы не революция, то в будущем мы бы знали его как неплохого архитектора. Кроме того, знавшие его люди утверждали, что будущий нарком внутренних дел обладал потрясающе тонким чувством красоты и увлекался фотографией.

После того, как Берия перебрался в Баку, мать и сестра последовали за ним. Только теперь уже Лаврентий кормил их, отдавая большую часть и без того скудного заработка. При поступлении в бакинское училище в анкете он написал: "у меня ничего не было и нет".

Другой его страстью был футбол. Любимой командой Берии было тбилисское "Динамо", да и сам он в свое время играл на поле на позиции левого полузащитника. Матчи любимой команды Берия старался не пропускать, и очень расстраивался, когда она терпела поражения.

Доверенное лицо

В 1931 году он становится первым секретарем ЦК Компартии Грузии – фактически, руководителем республики. В 1938 году Берия перебирается в Москву, где возглавляет Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Его взлет был связан с расположением Сталина. По одной из версией, доверие "вождя народов" он заслужил тем, что устроил Сталину встречу с его матерью Екатериной (Кеке) Джугашвили в октябре 1935 года.

Она была крайне недовольна сыном, что тот не стал священником, а примкнул к "безбожникам большевикам". Для продвижения культа Сталина пропагандистам от Компартии требовалось показать "долгожданную" встречу любящего сына с матерью. И помощь Берии, как руководителя Грузии, была в этом деле как нельзя кстати.

Он отремонтировал дом Кеке, провел с ней несколько бесед. Происходящее освящалось советскими газетами: те периодически выпускали умилительные репортажи, где мать "вождя народов" стала жалеть, что не родила для пользы человечества еще одного такого же сына. Ну а позже в газетах появились фотографии смущенного вождя и счастливой Кеке. Граждане рыдали от умиления. Задача была выполнена, Берия справился с ней на отлично.

С этого момента будущий нарком внутренних дел стал одним из приближенных "вождя народов". Неудивительно, что именно ему Сталин доверил важнейшую задачу: очистить НКВД от людей его предшественников -  Генриха Ягоды и Николая Ежова.

Лаврентий Берия с сыном Серго. Фото: wikipedia.org

Половой гигант

Помимо работы Берия находил время и для личной жизни. Да так, что слухи о его сексуальной ненасытности ходили по всей Москве. Поговаривали, что он лично высматривал симпатичных девушек на улицах столицы. При этом возраст и социальное положение женщин Берию не интересовало. "Вышел на охоту", – шептались москвичи. Понравившихся особ Берии якобы доставлял начальник его охраны – полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов.

Берии нужно было лишь указать на понравившуюся женщину, после чего Саркисов "приглашал" ее проследовать в автомобиль. Он же вел список любовниц своего начальника. Но уже после ареста всесильного главы МВД выяснилось, что существует не один, а целых три списка. В одном было 39 имен, в другом – 75, а в третьем и вовсе 115.

После ареста шефа Саркисов свидетельствовал, что одной из женщин Берии была некая студентка института Иностранных языков по имени Майя, которая от него забеременела и сделала аборт. Кроме того, начальник охраны наркома утверждал, что в 1943 году Берия подхватил сифилис.

Активная личная жизнь на стороне не мешала всесильному наркому быть примерным семьянином. Он был женат на Нино Гегечкори, с которой познакомился в начале 20-х годов, когда находился на партийной работе в Грузии. В 1924 году у пары родился сын Серго, ставший инженером-конструктором радиолокации и ракетных систем.

Надо отметить, что информацию о своих похождениях и роли Саркисова подтвердил и сам Берия. В ходе допроса 8 июля 1953 года, отвечая на вопрос, выполнял ли Саркисов роль сводника Берия ответил, что тот "кое-что делал". "Этого не буду отрицать", – признался бывший министр внутренних дел.


Нехороший дом

В Москве Берия жил в одноэтажном модерновом особняке на Малой Никитской. Якобы именно там нарком встречался с женщинами, которых ему привозил Саркисов. Посетительниц ждал богатый стол и шикарные угощения. После застолья следовало непристойное предложение. Некоторые исследователи утверждают, что в случае отказа от близости несчастных женщин ждала череда неприятностей вплоть до уголовного преследования. Те же, кто оставался у хозяина особняка, могли рассчитывать на определенные преференции, например, повышение на работе.

В одном из выпусков передачи "Совершенно секретно" публицист, основатель Музея истории Гулага Антон Антонов-Овсеенко утверждал, что при ремонте здания в одном из подвальных помещений дома была обнаружена камнедробилка. Он предположил, что с помощью инструмента уничтожались останки жертв. Примечательно, что в ходе ремонта теплоцентрали на Малой Никитской обнаружили большое количество костей, причем их количество росло по мере приближения к зловещему особняку.

Сейчас "дом Берии" занимает посольство Туниса. По свидетельству работников посольства, дух бывшего владельца появляется там и по сей день. Происходит это несколько раз в месяц. Сценарий один и тот же: рядом с домом слышен звук подъезжающего автомобиля, дверь открывается, слышны неразборчивые мужские и женские голоса, которые удаляются по направлению ко входу в особняк.

Выстрелом в лоб

Берия был арестован спустя несколько месяцев после смерти Сталина – в конце июня 1953 года. В приговоре специального судебного присутствия Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева говорилось, что бывший глава МВД якобы сколотил враждебную организацию с целью захвата власти. В вину Берии вменялось намерение ликвидировать социалистическую систему и восстановить капитализм. Приговор был предсказуем: смертная казнь.

Привести его в исполнение вызвался полковник Павел Батицкий. В будущем он станет одним из создателей советской противовоздушной обороны, дослужится до маршала. Но в мрачный зимний день 23 декабря он направил пистолет системы "парабеллум" в лоб стоящего перед ним Берии и без промедления спустил курок.

Тело казненного не стали предавать земле, его сожгли в печи крематория. Впоследствии родственники Берия безуспешно пытались добиться пересмотра дела 1953 года и реабилитации своего родственника. Однако Военная коллегия Верховного суда России в мае 2000 года поставила окончательную точку в этом вопросе: реабилитации не подлежит.


Двойник?

Впрочем, сын Берии Серго полагает, что отца застрелили или во время ареста, или сразу после. По его словам, в тот день в особняке на Малой Никитской была слышна автоматная стрельба, а затем из дома на носилках выносили покрытое простыней тело. Тем не менее, достоверных сведений о том, что это был сам маршал, нет.

Серго Берия при этом заявлял, что на суде роль его отца играл двойник. Якобы этой информацией поделился с ним член специального судебного присутствия Митрофан Кучава. Сын опального глава МВД также утверждал, что не было и никакого кремирования: труп его отца якобы растворили в щелочи.

Автор: Иван Поляков10 июня 2018, 10:04

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