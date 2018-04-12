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Политика

Ситуация в Сирии. Online

Фото: wikipedia.org
Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

Продолжение: Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу
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17:52: Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы Германии и Франции назвали химические атаки недопустимыми, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Остается надеяться, что канцлер убедила своего коллегу не запускать ракеты до окончания официального расследования.

17:42: Говорят, у России не такие уж и сильные позиции в Сирии. Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич считает, что наши самолеты не смогут противостоять ударной группе ВМС США. Развернутый анализ ситуации читайте в нашей статье.

17:33: В ООН проходит заседание Совета безопасности. Тема дня – конфликт в Сирии.

17:07: Франция назвала сроки удара по Сирии. Ракеты запустят только после проверки данных о химической атаке. А вот Германия вояку Трампа поддерживать отказывается, подробнее – в нашем материале.

17:02: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Основная тема – события в Сирии. Договорились продолжать тесное сотрудничество, передает агентство "Анадолу".

16:57: Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, зачем Россия вывела суда из Туртуса: повышают живучесть на случай атаки. "При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", – цитирует его "Интерфакс".

16:44: Напомним, что Трамп уже отправил к берегам Сирии ударную группу ВМС. Возглавляет поход атомный авианосец "Гарри Трумэн" – корабль, который спустили на воду в далеком 1996 году. Удивительно, но информация о броне судна до сих пор засекречена.

16:38: Захарова указала США и Франции на то, что угрозы ракетного удара – прямое нарушение устава ООН. "Я хотела бы также напомнить, что именно в этой организации, подтверждая её легитимность, так активно делает заявления американский постпред в Совбезе ООН", – отметила она во время брифинга.

16:26: МИД России в очередной раз обозначил принципиальную позицию страны по поводу информации о химической атаке в Сирии. Москва выступает за незамедлительное проведение расследования.

16:15: В Великобритании далеко не все поддерживают воинственную Мэй. Лидер местной оппозиции Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра за то, что она решила бомбить Сирию, не посоветовавшись с парламентом. Политик уверен, что не следует так безропотно присоединяться к интервенции США.

16:01: Смотрите еженедельный брифинг Марии Захаровой. Без вопросов о ситуации в Сирии не обойдется.

15:57: Почитать предысторию конфликта можно в специальном сюжете Dni.Ru.

15:07: К делу подключилась Еврокомиссия. В течении последних суток глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел несколько международных встреч для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии, сообщает РИА ФАН.

14:53: Последний твит Трампа прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

14:44: После переговоров между США, Францией, Британией и ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в операции против Сирии. Однако канцлер все-же заявила, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск, передает РЕН ТВ.

14:38: Несмотря на заявления президента Макрона о том, что у Франции есть доказательства применения Сирией химоружия в Думе, Париж хочет проверить информацию о химатаке, пишет РИА Новости. "Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, будут ли целью удара химические объекты сирийского режима.

14:14: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства применения Дамаском химического оружия во время операции в Думе, сообщает AFP. Глава государства добавил, что реакция на эти действия обязательно будет. Ждем подробностей.

14:12: Президент Сирии Башар Асад раскритиковал действия Дональда Трампа и его союзников. Он уверен, что угрозы приведут к ухудшению ситуации в регионе, передает агентство SANA.

13:45: Российские войска также активны в регионе. Утром 12 апреля появилась информация, что корабли ВМФ покинули порт Тартус и вышли в открытое море. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что это знак готовности страны отразить любую атаку. "Корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих", – цитирует его РИА ФАН.

13:31: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 12 апреля, передает РИА Новости. "Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен", – заявил политик. Примечательно, что с Трампом он поговорил на день раньше.

13:23: Трамп дал задний ход. Президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии. И, похоже, уверен, что его еще следует поблагодарить.

13:00: Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте. Подробнее – в материале Dni.Ru.

Что известно на 12:00

  • В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом предложил Москве остановить гонку вооружений. Позже появилась информация о том, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Думе. Позже она отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
  • Россия достаточно сдержанно реагирует на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не является участником "Twitter-дипломатии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную кампанию в Ираке, комментируя возможную ракетную атаку.

Автор: Михаил Вштанов12 апреля 2018, 12:58

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