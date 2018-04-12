Ситуация в Сирии. Online

Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

17:52: Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы Германии и Франции назвали химические атаки недопустимыми, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Остается надеяться, что канцлер убедила своего коллегу не запускать ракеты до окончания официального расследования.

17:42: Говорят, у России не такие уж и сильные позиции в Сирии. Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич считает, что наши самолеты не смогут противостоять ударной группе ВМС США. Развернутый анализ ситуации читайте в нашей статье.

17:33: В ООН проходит заседание Совета безопасности. Тема дня – конфликт в Сирии.

17:07: Франция назвала сроки удара по Сирии. Ракеты запустят только после проверки данных о химической атаке. А вот Германия вояку Трампа поддерживать отказывается, подробнее – в нашем материале.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

17:02: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Основная тема – события в Сирии. Договорились продолжать тесное сотрудничество, передает агентство "Анадолу".

16:57: Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, зачем Россия вывела суда из Туртуса: повышают живучесть на случай атаки. "При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", – цитирует его "Интерфакс".

16:44: Напомним, что Трамп уже отправил к берегам Сирии ударную группу ВМС. Возглавляет поход атомный авианосец "Гарри Трумэн" – корабль, который спустили на воду в далеком 1996 году. Удивительно, но информация о броне судна до сих пор засекречена.

16:38: Захарова указала США и Франции на то, что угрозы ракетного удара – прямое нарушение устава ООН. "Я хотела бы также напомнить, что именно в этой организации, подтверждая её легитимность, так активно делает заявления американский постпред в Совбезе ООН", – отметила она во время брифинга.



16:26: МИД России в очередной раз обозначил принципиальную позицию страны по поводу информации о химической атаке в Сирии. Москва выступает за незамедлительное проведение расследования.

16:15: В Великобритании далеко не все поддерживают воинственную Мэй. Лидер местной оппозиции Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра за то, что она решила бомбить Сирию, не посоветовавшись с парламентом. Политик уверен, что не следует так безропотно присоединяться к интервенции США.

It is vital that parliament has the chance to debate and decide in advance on any government proposals to support a new US-led military intervention in Syria, which risks a dangerous escalation of the conflict. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 12 апреля 2018 г.

16:01: Смотрите еженедельный брифинг Марии Захаровой. Без вопросов о ситуации в Сирии не обойдется.

15:57: Почитать предысторию конфликта можно в специальном сюжете Dni.Ru.

15:07: К делу подключилась Еврокомиссия. В течении последних суток глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел несколько международных встреч для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии, сообщает РИА ФАН.

14:53: Последний твит Трампа прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

14:44: После переговоров между США, Францией, Британией и ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в операции против Сирии. Однако канцлер все-же заявила, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск, передает РЕН ТВ.

14:38: Несмотря на заявления президента Макрона о том, что у Франции есть доказательства применения Сирией химоружия в Думе, Париж хочет проверить информацию о химатаке, пишет РИА Новости. "Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, будут ли целью удара химические объекты сирийского режима.

14:14: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства применения Дамаском химического оружия во время операции в Думе, сообщает AFP. Глава государства добавил, что реакция на эти действия обязательно будет. Ждем подробностей.

#BREAKING France's Macron says has 'proof' Assad regime behind Syria chemical attack — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.

14:12: Президент Сирии Башар Асад раскритиковал действия Дональда Трампа и его союзников. Он уверен, что угрозы приведут к ухудшению ситуации в регионе, передает агентство SANA.

13:45: Российские войска также активны в регионе. Утром 12 апреля появилась информация, что корабли ВМФ покинули порт Тартус и вышли в открытое море. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что это знак готовности страны отразить любую атаку. "Корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих", – цитирует его РИА ФАН.

13:31: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 12 апреля, передает РИА Новости. "Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен", – заявил политик. Примечательно, что с Трампом он поговорил на день раньше.

13:23: Трамп дал задний ход. Президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии. И, похоже, уверен, что его еще следует поблагодарить.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

13:00: Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте. Подробнее – в материале Dni.Ru.

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