Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада
Ракетные удары по сирийской территории начали наноситься силами западной коалиции в 4 утра субботы по Москве. Атаке подверглось около десятка объектов, которые подверглись бомбардировке в течение почти часа.
По предварительным данным, в результате совместных действий США, Великобритании и Франции есть пострадавшие мирные жители. Как минимум три человека получили ранения в районе города Хомс.
Свидетелями ракетного удара, по данным Life.ru, стала делегация Госдумы. Как рассказал координатор группы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Саблин, в это время российские парламентарии находились в гостинице в центре Дамаска. По его словам в сирийской столице были слышны взрывы и звук работы систем ПВО.
"Исключительная нация" зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину, – заявил Саблин. – В свою очередь мы продолжим работать по своей программе". Российские законодатели прибыли в Дамаск накануне. А в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии.
На фоне происходящего генсек ООН Антонио Гутерреш напомнил, что ответственность по вопросам мира и безопасности лежит лишь на Совбезе Организации объединенных наций. "Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенных США, Францией и Великобританией", – заявил он.
По словам Гуттериша, государства – члены ООН должны "проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии. О каких-либо других действиях Организации объединенных наций (например, созыве Совбеза ОНН) речи в настоящее время не идет.
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