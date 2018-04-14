Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада

Как минимум, три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела цели неподалеку от сирийского города Хомс. Всего бомбардировке подверглось около десятка объектов. Ущерб от атаки сил Запада на Сирию еще только предстоит оценить. Между тем, ООН сохраняет спокойствие и не планирует экстренных заседаний в связи с произошедшим.



Ракетные удары по сирийской территории начали наноситься силами западной коалиции в 4 утра субботы по Москве. Атаке подверглось около десятка объектов, которые подверглись бомбардировке в течение почти часа.

По предварительным данным, в результате совместных действий США, Великобритании и Франции есть пострадавшие мирные жители. Как минимум три человека получили ранения в районе города Хомс.

Свидетелями ракетного удара, по данным Life.ru, стала делегация Госдумы. Как рассказал координатор группы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Саблин, в это время российские парламентарии находились в гостинице в центре Дамаска. По его словам в сирийской столице были слышны взрывы и звук работы систем ПВО.

"Исключительная нация" зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину, – заявил Саблин. – В свою очередь мы продолжим работать по своей программе". Российские законодатели прибыли в Дамаск накануне. А в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии.

На фоне происходящего генсек ООН Антонио Гутерреш напомнил, что ответственность по вопросам мира и безопасности лежит лишь на Совбезе Организации объединенных наций. "Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенных США, Францией и Великобританией", – заявил он.

По словам Гуттериша, государства – члены ООН должны "проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии. О каких-либо других действиях Организации объединенных наций (например, созыве Совбеза ОНН) речи в настоящее время не идет.