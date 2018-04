Трамп загнал себя в угол глупым ударом по Сирии

"Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в угол", – написал конгрессмен на своей страниц в Twitter. По его словам, "отдельные карательные действия" не могут заменить стратегию, направленную на окончание многолетнего конфликта в арабской республике. По словам сенатор, "значительные сложности" вызывает юридическое обоснование удара.

Его коллега по Конгрессу Тим Кейн и вовсе назвал атаку на Сирию незаконной, поскольку одобрения американских парламентариев не было. По словам законодателя, необходимо перестать давать главам государств карт-бланш на развязывание войны. "Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" – вопрошает он в Twitter.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next?