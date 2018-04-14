Трамп загнал себя в угол глупым ударом по Сирии

Президент США Дональд Трамп, начав ракетную атаку против Сирии, загнал себя в угол. Об этом заявил сенатор Соединенных Штатов от Род-Айленда Джек Рид, комментируя агрессию Вашингтона и его союзников против Дамаска.

"Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в угол", – написал конгрессмен на своей страниц в Twitter. По его словам, "отдельные карательные действия" не могут заменить стратегию, направленную на окончание многолетнего конфликта в арабской республике. По словам сенатор, "значительные сложности" вызывает юридическое обоснование удара.

Его коллега по Конгрессу Тим Кейн и вовсе назвал атаку на Сирию незаконной, поскольку одобрения американских парламентариев не было. По словам законодателя, необходимо перестать давать главам государств карт-бланш на развязывание войны. "Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" – вопрошает он в Twitter.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next? — Tim Kaine (@timkaine) 14 апреля 2018 г.

Упрекнул американского лидера и сенатор Джефф Меркли. Он подчеркнул, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Для того, чтобы положить конец конфликту, сказал конгрессмен, необходим дипломатический план.

Озабоченность агрессией против суверенного государства высказали и в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал к сдержанности в непростой ситуации. По его словам, необходимо избежать действий, которые могут привести к эскалации и страданиям простых сирийцев.

Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в субботу ранним утром по московскому времени. По некоторым данным, было выпущено 30 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.

Pro-Assad official says targeted bases were evacuated on Russian warning https://t.co/LcGdfEvHjK pic.twitter.com/OPudBC03hh — Reuters Top News (@Reuters) 14 апреля 2018 г.

Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в районах баз в Хмеймиме и Тартусе.