Мощная группировка НАТО зажала россиян в Сирии
Соединенные Штаты продолжают сколачивать ударную группировку по удару по Сирии. О намерении присоединиться к атаке объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Газета The Times сообщила, что британские самолеты будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. По словам источника издания, истребители-бомбардировщики Panavia Tornado уже находятся на взлетной полосе. Кроме того, в Восточном Средиземноморье на боевом дежурстве расположился эсминец королевских ВМС "Дункан".
"Торнадо" в целом хуже российских "сушек" (истребители серии Су. – Прим.Ред.), однако комплексное накачивание сил для удара по Сирии продолжается", – заявил бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. Вместе с тем эксперт отметил, что против американских авианосных ударных групп нашим силам не выстоять. "Соответственно, нашим кораблям, которые там находятся, тоже самое. У кораблей получается авиационная поддержка с воздуха – только наша база в Хмеймиме", – цитирует его НСН.
По словам Лукашевича, коммуникации российских вооруженных сил растянуты и достаточно уязвимы, к тому же у базы в Хмеймиме нет такой эшелонированной системы ПВО, какая есть у авианосцев ВМФ Соединенных Штатов. "Кроме того, что у берегов Сирии уже развернута группировка НАТО, которая практически зажала наш флот, стоящий там, между берегом и собой, туда еще идет группировка шестого флота США, ядерный эсминец и корабли в сопровождении", – констатировал специалист. Он подчеркнул, что каждый из авианосцев несет около 100 летательных аппаратов, а это больше, чем вся наша сирийская авиагруппа.
Удар по Сирии готовятся нанести США, Франция и Великобритания. Германия участвовать в столь сомнительном мероприятии отказалась. Накануне к берегам арабской республики подошли боевые корабли американских ВМС Donald Cook и Porter. Они несут на себе крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью стрельбы до двух тысяч километров.
Кроме того, в Восточное Средиземноморье идет ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Накануне корабли покинули порт приписки Норфлок в штате Вирджиния.
Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинили сирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.
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