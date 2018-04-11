Агрессивный Трамп испугался собственного безумия

Президент США решил переосмыслить свое поведение. "Может, остановим гонку вооружений?", – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился после угроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться к ракетному удару.

Отношения США и России сейчас хуже, чем когда бы то ни было – даже хуже, чем во времена холодной войны. Но ведь для этого нет причин, вдруг понял Дональд Трамп.

По мнению американского президента, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать вместе. Так, может, надо остановить гонку вооружений? – задается вопросом президент Трамп. Напомним содержание предыдущего твита американского лидера. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Вдобавок, президент США снова назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и заявил, что Россия не должна его поддерживать.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Большинство аналитиков уверены, что Трамп блефует. Он испытывает Россию на стрессоустойчивость, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Не только это заявление в Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является демонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своем принципе "мир через силу". Скорее всего, он хочет принудить Россию сесть за стол переговоров", – цитирует аналитика RT.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска Думе, якобы, было применено химическое оружие. Вашингтон сразу же возложил вину на правительственные силы Сирии. Позже российские специалисты обследовали территорию города и не обнаружили там следов химоружия. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на бомбу с хлором, которая якобы была сброшена на мирных жителей. В Средиземное море уже выдвинулась ударная американская группировка во главе с авианосцем.

Американского лидера призывают задуматься о последствиях столь воинственных заявлений. Они будут очень серьезными, предупреждает профессор кафедры национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. "Любого рода провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьезным и необратимым последствиям. Американской стороне нужно серьезно задуматься о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы", – заявил профессор в эфире НСН. В то же время, эксперт считает, что до реальных ударов по Сирии дело может не дойти.

Как отмечают эксперты, Россия с Западом выходят на новый уровень конфронтации. Это движение в сторону Карибского кризиса 2.0. К сожалению, в отношениях с Западом, в первую очередь с США, нормализация отношений возможна только через эскалацию конфликта. И сейчас Россия должна проявить стойкость.