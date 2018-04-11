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Политика

Агрессивный Трамп испугался собственного безумия

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США решил переосмыслить свое поведение. "Может, остановим гонку вооружений?", – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился после угроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться к ракетному удару.

Продолжение: США нанесут ракетный удар по Крыму
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Отношения США и России сейчас хуже, чем когда бы то ни было – даже хуже, чем во времена холодной войны. Но ведь для этого нет причин, вдруг понял Дональд Трамп.

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Дональд Джон Трамп президент США

По мнению американского президента, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать вместе. Так, может, надо остановить гонку вооружений? – задается вопросом президент Трамп. Напомним содержание предыдущего твита американского лидера. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Вдобавок, президент США снова назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и заявил, что Россия не должна его поддерживать.

Большинство аналитиков уверены, что Трамп блефует. Он испытывает Россию на стрессоустойчивость, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Не только это заявление в Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является демонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своем принципе "мир через силу". Скорее всего, он хочет принудить Россию сесть за стол переговоров", – цитирует аналитика RT.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска Думе, якобы, было применено химическое оружие. Вашингтон сразу же возложил вину на правительственные силы Сирии. Позже российские специалисты обследовали территорию города и не обнаружили там следов химоружия. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на бомбу с хлором, которая якобы была сброшена на мирных жителей. В Средиземное море уже выдвинулась ударная американская группировка во главе с авианосцем.

Американского лидера призывают задуматься о последствиях столь воинственных заявлений. Они будут очень серьезными, предупреждает профессор кафедры национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. "Любого рода провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьезным и необратимым последствиям. Американской стороне нужно серьезно задуматься о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы", – заявил профессор в эфире НСН. В то же время, эксперт считает, что до реальных ударов по Сирии дело может не дойти.

Как отмечают эксперты, Россия с Западом выходят на новый уровень конфронтации. Это движение в сторону Карибского кризиса 2.0. К сожалению, в отношениях с Западом, в первую очередь с США, нормализация отношений возможна только через эскалацию конфликта. И сейчас Россия должна проявить стойкость.

Автор: Андрей Евлампиев11 апреля 2018, 16:53

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