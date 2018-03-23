Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Трамп приготовился к войне с Россией

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцев сменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывший постоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известен как радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международной арене путем использования военной силы, а не переговоров.
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Новое назначение Трампа расценили как признак грядущих конфликтов даже в самих Соединенных Штатах. "Назначение мистера Болтона – это приглашение к войне. Возможно, ядерной войне", – откровенно высказался в своем Twitter бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего Ричард Пэйнтер.

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В не менее алармистском тоне прокомментировала приход Болтона в Белый дом и газета Financial Times. Издание вспомнило слова ныне покойного американского сенатора Джесси Хелмса, который назвал экс-представителя в ООН "одним из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон".

По мнению газеты, новый советник Белого дома по нацбезопасности может резко изменить поведение Вашингтона во всех мировых кризисах и горячих точках. Показательна и его точка зрения на отношения с Россией. Так, в июле прошлого года в эфире телеканала Fox News он заявил, что санкции против Москвы должны быть "исчерпывающими, всеобъемлющими и быстрыми", чтобы она не успела предпринять необходимых действий.


Кроме того, он призвал "остановить Россию" на Ближнем Востоке и "выдавить" ее из Сирии. Масштабные совместные военные учения Москвы и Минска "Запад-2017", состоявшиеся в сентябре прошлого года, Болтон назвал "вызовом для НАТО".

Напомним, первым советником Дональда Трампа по национальной безопасности был генерал-лейтенант США в отставке Майкл Флинн. Он выступал за налаживание отношений с Москвой и укрепление сотрудничества между Россией и США по ряду ключевых вопросов международной безопасности.

Против Флинна был настроено большинство американской элиты, поэтому на своем посту он не продержался и месяца. Генерала обвинили в "контактах с Москвой", после чего он был вынужден уйти в отставку.

Вторым советником Трампа по нацбезопасности стал также выходец из военных кругов – генерал-"ястреб" Герберт Макмастер, выступающий за "сдерживание России". Однако их отношения с главой Белого дома нельзя назвать безоблачными: президент и его советник имели ряд разногласий во взглядах на отношения с Ираном и Северной Кореей.

Автор: Иван Поляков23 марта 2018, 18:07

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