Трамп приготовился к войне с Россией

Новое назначение Трампа расценили как признак грядущих конфликтов даже в самих Соединенных Штатах. "Назначение мистера Болтона – это приглашение к войне. Возможно, ядерной войне", – откровенно высказался в своем Twitter бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего Ричард Пэйнтер.

В не менее алармистском тоне прокомментировала приход Болтона в Белый дом и газета Financial Times. Издание вспомнило слова ныне покойного американского сенатора Джесси Хелмса, который назвал экс-представителя в ООН "одним из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон".



По мнению газеты, новый советник Белого дома по нацбезопасности может резко изменить поведение Вашингтона во всех мировых кризисах и горячих точках. Показательна и его точка зрения на отношения с Россией. Так, в июле прошлого года в эфире телеканала Fox News он заявил, что санкции против Москвы должны быть "исчерпывающими, всеобъемлющими и быстрыми", чтобы она не успела предпринять необходимых действий.

Trump has already started a trade war.

Now we have Bolton who wants to start a military war.

They need to go.

Do nothing members of Congress need to go too.https://t.co/bFLuReWZNB via @SFGate