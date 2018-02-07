Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма

Нынешние правители Украины причастны к "сдаче" Крыма России. С таким утверждением выступил адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк. Судя по представленным документам, в числе виновных и глава государства Петр Порошенко.

Украинские руководители не собирались оказывать сопротивления пророссийским силам в Крыму. Это следует из протокола допроса Игоря Тенюха, который в феврале-марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны страны. Тенюх на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил организовать прорыв в Крым и доложил о развертывании частей Вооруженных сил Украины в Николаевской области.

Однако участники заседания – бывший глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии (а ныне министр обороны) Степан Полторак заявили, что он "добивается войны" и предложили "вывести военные части из Крыма с гордо поднятыми знаменами". Тенюх отметил, что в таком случае ему лучше уйти в отставку.

Ранее, судя по тем же документам, против развертывания войск в Крыму выступили лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, за день до этого назначенный премьер-министром страны. Тимошенко боялась спровоцировать Россию на нападение, а Яценюк подчеркнул, что не даст развязать Третью мировую войну.

Объяснил Сердюк и то, почему боевое ядро флота Незалежной осталось в Крыму. В мае 2014 года четыре предприятия письменно обратились в администрацию Севастополя (уже российскую) с требованием не выпускать украинские корабли до тех пор, пока они не рассчитаются за выполненный ремонт. Одним из этих предприятий был Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, собственником которого являлся Порошенко.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что воля крымчан была выражена на референдуме, проведенном в полном соответствии с нормами международного права. И вопрос о принадлежности полуострова закрыт.