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Политика

Названы цели кораблей НАТО в Азовском море

Фото: www.globallookpress.com
США и НАТО хотят взять Россию на слабо. По мнению экспертов, именно такие цели преследует Вашингтон, отправляя свои эсминцы в Азовское море.

Продолжение: Украинские десантники подняты в воздух у границы России
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Отправка военных кораблей США к берегам России может вызвать новый виток международного противостояния, полагает политолог Владимир Джаралла. "США решат попробовать, что называется, Россию на слабо. Проверить на прочность границы, за которые можно зайти в американо-российских отношениях", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

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По его мнению, американская элита активно продвигает сценарий силового давления и параллельно использует Украину для подготовки новых провокаций. "В сочетании с новостью, что американский эсминец прошел близ базы ВМС России во Владивостоке, становится понятно, что давление осуществляется в разных точках границы России", – сказал Джаралла.

Как писали Dni.Ru, военный эксперт Александр Сурков заявил, что Североатлантический альянс решился на ввод своих кораблей в Азовское море. По его словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорвать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря.

"Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", – заявил Сурков.

Напомним, что минувшей ночью США уже начали прощупывать оборону России на восточных рубежах: ракетный эсминец США McCampbell прошел вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена стратегическая морская база России.

Фото: mil.ru

Как витиевато выразился представитель американского флота Рейчел Макмарр, американский эсминец оспорил чрезмерные претензии России в Японском море и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран. Про Курильские острова американский военный не сказал ни слова, но скрытый смысл угроз все равно всем понятен.

Мир входит в зону так называемой выборной турбулентности и Россия становится мишенью для многочисленных провокаций. Очевидно, что напряжение на границах будет только нарастать, полагают эксперты. Но Россия не намерена подыгрывать политикам, которые хотят остаться на своих позициях за счет провокаций с участием наших военных.

Фото: www.globallookpress.com\US Navy

Об этом на днях непрозрачно намекнул Владимир Путин, который отказался помогать Петру Порошенко в его предвыборной кампании, напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

По его мнению, воинственная риторика остается для украинского лидера единственным шансом удержать власть после мартовских выборов. "Но это еще пол беды. Дело в том, что уже не за горами выборы президента США. Трампу тоже необходимо накачивать свой политический вес, ведь чего греха таить, избиратели готовы послать Дональда в прошлое", – продолжает Манукян.

Но и здесь, по мнению эксперта, Владимир Путин тоже пока не идет на явное сближение после откровенно хамского поведения Трампа, который из-за провокации Украины отменил свои официальные переговоры с Москвой на саммите в Аргентине.

В.Путин. Фото: www.globallookpress.com\Kremlin Pool

"Кроме воинственной и санкционной риторики против России лидеры свободного мира ничем больше не научились накачивать избирателей. Именно поэтому корабли НАТО собрались в свой крестовый поход на Черное и Азовское море. Пусть ребята порезвятся, выборы пройдут и их всех пошлют к чертям собачьим собственные же граждане", – резюмировал Вадим Манукян.

Автор: Александр Комаров6 декабря 2018, 21:50

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