На пресс-конференции Путина разразился скандал

Украинский журналист Роман Цымбалюк устроил очередной скандал на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Корреспондент задал главе государства заведомо провокационные вопросы, обвинив Москву в "оккупации" Донбасса и стрельбе по украинским морякам в Керченском проливе.



Когда Роману Цымбалюку дали слово, Владимир Путин спросил у одиозного журналиста, собирается ли он устраивать скандал. Тот ответил отрицательно, но все же начал задавать провокационные вопросы и позволил себе чуть ли не хамство в адрес главы российского государства.

Цымбалюк обвинил Москву в страданиях народа Донбасса и заявил, что Россия "оккупировала" регион. Кроме того, он напомнил об инциденте в Керченском проливе 25 ноября, когда пограничники ФСБ задержали три судна Военно-морских сил Украины, которые вторглись в российские территориальные воды.

Цымбалюк спросил и об обмене пленными между двумя странами. Он в хамской манере добавил, что диалога между Москвой и Киевом может не получиться, пока Путин "не поменяет место работы".

Глава государства напомнил журналисту, что украинские власти установили блокаду Донбасса и пытаются силой решить политические вопросы в регионе. Несмотря на сложные отношения между странами, заметил Владимир Путин, товарооборот между Россией и Украиной растет.

По словам президента, пока в Киеве командуют русофобы, улучшения отношений не будет. "И это зависит не от того, кто находится у власти в России", – заключил он.





Роман Цымбалюк не первый раз присутствует на большой пресс-конференции Владимира Путина. Каждый раз он задает главе государства провокационные вопросы.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. Это первое общение с журналистами в таком формате с момента инаугурации Путина в мае этого года и 14-е с 2001-го.

Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидер отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.