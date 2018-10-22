В Киеве проговорились о нападении на Крым

На Украине не оставляют надежды вернуть Крым военным путем. Известный националист Дмитрий Корчинский в эфире одного из телеканалов проговорился о наиболее удобном для Незалежной времени нападения на полуостров.



По его словам, Киеву выгодно поддерживать конфликт в текущем состоянии. Сейчас, уверен он, армия Незалежной не готова вести наступление на полуостров, потому как до сих пор не решена проблема Донбасса. Кроме того, полагает Корчинский, нападение на регион может привести к возникновению очагов напряженности "где-нибудь в районе Харькова или Чернигова".

Националист уверен: Киеву нужно подождать и выбрать удобное время для нападения на Крым. По его мнению, Украине следует дождаться начала кризиса в России, а затем нанести удар по полуострову. Про конкретное время начала кризиса Корчинский умолчал.

Украина по-прежнему отказываться посмотреть в глаза реальности и признать воссоединение Крыма с Россией. В Киеве периодически сотрясают воздух, грозясь вернуть полуостров под свой контроль.

Как сообщает РИА "Новости", Мэттис выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что американцам понятны чувства россиян.

Соболезнования выразил Шойгу, а не Порошенко.

Крым то - российский. — Иван (@45_petrov) 20 октября 2018 г.

Не имея для этого реальных возможностей, руководство Незалежной мелочно пытается усложнить жизнь крымчан. Транспортная, энергетическая, водная блокады, санкции – все это, полагают в Киеве, заставит жителей полуострова покаяться перед Украиной и вернуться.

Кроме того, на днях представитель президента Незалежной по делам Крыма Борис Бабин заявил о намерении оставить полуостров без интеллектуальной базы – профессоров, студентов и преподавателей. По его мнению, подобное "средство деоккупации" будет эффективнее любой акции.

Своим рецептом возвращения полуострова на Украину не так давно поделился и генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. Киеву, полагает он, нужно создать военно-морскую базу на Азовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.