Трамп опозорился в самый ответственный момент

В Сети появилось видео игры университетского футбольного чемпионата в Атланте, на которой присутствовал американский лидер. На записи президент США исполняет государственный гимн и держит правую руку на сердце.

В один момент заметно, что глава Белого дома как будто бы запинается и невпопад двигает губами. По мнению интернет-пользователей, Трамп просто забыл слова национального гимна. В Белом доме произошедшее пока никак не прокомментировали, пишет "360".

Стоит отметить, что миллиардер на протяжении чуть менее года своего президентского срока уже неоднократно оказывался в центре скандалов и нелепых ситуаций. Так, на прошедшей в сентябре 2017 года 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН американский лидер во время встречи с главами африканских государств упомянул несуществующую страну "Намбия", принявшись нахваливать систему здравоохранения псевдогосударства. Позже на сайте Белого дома заменили "Намбию" на Намибию – реально существующую страну на юге континента.

Trump very clearly does not know the words to the national anthem, but please tell me more about how Obama was unpatriotic for not wearing a big enough flag pin pic.twitter.com/yYHjalOECW