Трамп опозорился в самый ответственный момент

Президент США Дональд Трамп попал в очередную нелепую ситуацию. В этот раз главу Белого дома уличили в том, что он не знает слова государственного гимна.



В Сети появилось видео игры университетского футбольного чемпионата в Атланте, на которой присутствовал американский лидер. На записи президент США исполняет государственный гимн и держит правую руку на сердце.

В один момент заметно, что глава Белого дома как будто бы запинается и невпопад двигает губами. По мнению интернет-пользователей, Трамп просто забыл слова национального гимна. В Белом доме произошедшее пока никак не прокомментировали, пишет "360".

Стоит отметить, что миллиардер на протяжении чуть менее года своего президентского срока уже неоднократно оказывался в центре скандалов и нелепых ситуаций. Так, на прошедшей в сентябре 2017 года 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН американский лидер во время встречи с главами африканских государств упомянул несуществующую страну "Намбия", принявшись нахваливать систему здравоохранения псевдогосударства. Позже на сайте Белого дома заменили "Намбию" на Намибию – реально существующую страну на юге континента.

Trump very clearly does not know the words to the national anthem, but please tell me more about how Obama was unpatriotic for not wearing a big enough flag pin pic.twitter.com/yYHjalOECW — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) 9 января 2018 г.

Кроме того, эксцентричному политику периодически приписывают всяческие странности в поведении. Как-то сотрудники Белого дома обвинили Трампа в нарциссизме. Якобы глава американского государства просматривает только те документы, где упомянуто его имя.

Западные СМИ ранее писали и о некоторых других странностях в поведении политика. Как утверждала газета Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся перед ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

