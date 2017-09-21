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Политика

Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch
Президент США Дональд Трамп снова попал в нелепую ситуацию: на этот раз глава Белого дома выдумал государство. Систему здравоохранения "Намбии" он нахваливал в ходе встречи с лидерами стран Африки на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", – обратился глава Белого дома к африканским лидерам. Впрочем, позднее на официальном сайте президента США "Намбия" была заменена на Намибию – реально существующее государство на юге континента, передает РИА ФАН.

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Дональд Джон Трамп президент США

Дональд Трамп и раньше допускал ошибки в названиях стран. Так, в июне во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко американский лидер употребил определенный артикль The, что является ошибкой. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол позже обратил внимание на этот курьез, заявив, что такое обращение является оскорбительным для граждан Незалежной.


Стоит отметить, что глава Белого дома уже далеко не в первый раз публично демонстрирует свое невежество. Так, выступая на днях перед журналистами после встречи с пострадавшими от разрушительного урагана "Ирма", американский лидер был очень удивлен тем, что шторму присвоена пятая категория сложности. "Я даже не знал, что пятая категория существует", – заявил он.

Более того, Трамп думал, что от урагана погибли тысячи людей, хотя количество летальных случаев оценивается в несколько десятков. Столь досадная оплошность неприятно удивила простых американцев. "Кого же он слушал?!" – возмутился один из комментаторов в Twitter.


Нередко у миллиардера происходят и конфузы с женщинами, которые, как утверждают некоторые, являются безусловной слабостью главы Белого дома. Так, в конце августа во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте Трамп перепутал двух корреспондентов-блондинок.

Он решил, что Ниинисте вновь хочет дать слово журналистке, уже задававшей вопрос ранее. "Опять? Вы опять дадите ей слово?" – недоуменно спросил своего коллегу американский лидер. Финский президент поспешил успокоить своего неистового коллегу, сказав, что это уже другая девушка.

Автор: Иван Поляков21 сентября 2017, 13:26

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