Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", – обратился глава Белого дома к африканским лидерам. Впрочем, позднее на официальном сайте президента США "Намбия" была заменена на Намибию – реально существующее государство на юге континента, передает РИА ФАН.

Дональд Трамп и раньше допускал ошибки в названиях стран. Так, в июне во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко американский лидер употребил определенный артикль The, что является ошибкой. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол позже обратил внимание на этот курьез, заявив, что такое обращение является оскорбительным для граждан Незалежной.

Стоит отметить, что глава Белого дома уже далеко не в первый раз публично демонстрирует свое невежество. Так, выступая на днях перед журналистами после встречи с пострадавшими от разрушительного урагана "Ирма", американский лидер был очень удивлен тем, что шторму присвоена пятая категория сложности. "Я даже не знал, что пятая категория существует", – заявил он.

Более того, Трамп думал, что от урагана погибли тысячи людей, хотя количество летальных случаев оценивается в несколько десятков. Столь досадная оплошность неприятно удивила простых американцев. "Кого же он слушал?!" – возмутился один из комментаторов в Twitter.

