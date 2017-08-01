Ненависть Маккейна к России объяснили шкурным интересом

Сенатор Джон Маккейн представляет интересы самых агрессивных кругов республиканцев. Вдобавок он лоббист саудовских элит. Этим, в частности, и объясняется его ненависть к России, комментируют политологи очередные высказывания американского ястреба.

Путин и его соратники "ответят за нападение на американскую демократию". Так отреагировал сбитый летчик Маккейн на известия о высылке из России сотрудников дипмиссий США. Речь идет о решении Москвы сократить численность американских дипломатов в стране.

Свое возмущение сенатор выразил в Twitter. Под нападением на демократию Маккейн, видимо, подразумевает так называемое российское вмешательство в выборный процесс в США, в котором американские средства массовой информации и политики обвиняют Москву. В конгрессе идет расследование по этому поводу.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K — John McCain (@SenJohnMcCain) 31 июля 2017 г.

Джон Маккейн – представитель самых агрессивных кругов Республиканской партии и известный лоббист Саудовской Аравии. Его биография, а также деятельность в политической элите США полностью определяют его публичные высказывания, и их содержание можно легко предугадать.

"Уже много лет Маккейн призывает к борьбе с Россией и предсказывает ее быстрый конец. Во многом это объясняется экономическими и политическими интересами кругов в Вашингтоне и Эр-Рияде, чью позицию отстаивает сенатор. Вытеснение России с рынка поставок углеводородов, увеличение поставок вооружений союзникам США, политическая изоляция Москвы – это цели элит, стоящих за Маккейном. И он лишь пытается оформить их как интересы всей Америки", — приводит РИА ФАН мнение эксперта из фонда "Народная дипломатия" Сергея Простакова.

Политолог подчеркнул, что при Трампе усилилась проявившаяся еще во времена Обамы тенденция переносить бизнес-интересы и внутреннюю политическую борьбу на весь мир. Американские элиты не отказываются от глобалистского мышления, которое уже привело к катастрофическим последствиям во многих регионах. Стремление к тотальной гегемонии – основная причина введения нового пакета санкций против России, Ирана и КНДР, уверен эксперт.

Вашингтон никогда не признает обоснованным ответ Москвы на его действия. "Надо исходить из того, что нынешняя элита в Америке (не администрация, не чиновники, не президент, а именно элита, которая управляет страной) крайне негативно относится к России как к государству, которое может противостоять мировому лидерству США. Поэтому американские элиты будут поддерживать и спонсировать тех крайне узколобых и радикальных в своих высказываниях политиков, которые в своем шовинистическом угаре не видят ничего дальше своего американского носа", – заявил в эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин.

По словам эксперта, нынешняя американская демократия – "это не демократия, это отчаянная попытка удержаться на мировом олимпе с помощью абсолютно тоталитарных мер". На этом фоне сокращение числа сотрудников дипмиссии в России (особенно в преддверии близких выборов) выглядит особенно логичным. Не приходится сомневаться, что американские дипломаты привычно попытались бы повлиять на их исход, как они это делали в предыдущие годы.