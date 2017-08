Ненависть Маккейна к России объяснили шкурным интересом

Путин и его соратники "ответят за нападение на американскую демократию". Так отреагировал сбитый летчик Маккейн на известия о высылке из России сотрудников дипмиссий США. Речь идет о решении Москвы сократить численность американских дипломатов в стране.

Свое возмущение сенатор выразил в Twitter. Под нападением на демократию Маккейн, видимо, подразумевает так называемое российское вмешательство в выборный процесс в США, в котором американские средства массовой информации и политики обвиняют Москву. В конгрессе идет расследование по этому поводу.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K