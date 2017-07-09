Неуклюжий Трамп не смог вернуть фуражку солдату

Сеть взрывает очередной вирусный ролик, главным героем которого стал президент США Дональд Трамп. На видео запечатлели безуспешные попытки американского лидера вернуть солдату фуражку.

Инцидент произошел, когда Трамп направлялся к самолету. Он увидел, что у одного из военных с головы сдуло фуражку.

Президент США решил ему помочь, но вышло это крайне неуклюже. Трамп вернул фуражку солдату, но она слетела буквально через несколько секунд. Политик решил предпринять вторую попытку, однако его уговорили оставить это дело и сесть в самолет.