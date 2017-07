Неуклюжий Трамп не смог вернуть фуражку солдату

Инцидент произошел, когда Трамп направлялся к самолету. Он увидел, что у одного из военных с головы сдуло фуражку.

Президент США решил ему помочь, но вышло это крайне неуклюже. Трамп вернул фуражку солдату, но она слетела буквально через несколько секунд. Политик решил предпринять вторую попытку, однако его уговорили оставить это дело и сесть в самолет.

WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine's hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p