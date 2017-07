Медведев ждет продолжения шоу от Саакашвили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сложившуюся ситуацию он назвал фантастической трагикомедией.

Глава правительства назвал судьбу политика удивительной. При этом Медведев отметил повторяющиеся факты из биографии Саакашвили в Грузии и на Украине.

"Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", – написал он в Facebook. "Удивительна последовательность украинских властей – принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию", – подчеркнул Медведев.

"Все это – неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию", – отметил российский политик. Свой пост он завершил фразой из песни группы Queen: "Show must go on ("Шоу должно продолжаться". – Прим. ред.)".

Между тем Саакашвили не планирует расставаться с Незалежной. "Я живу на Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно гражданство – украинское, и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", – написал он в Facebook.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили гражданства страны. В Государственной миграционной службе объяснили, что при заполнении анкеты политик указал ложные данные.