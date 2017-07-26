Как президент Саакашвили стал бродягой без гражданства

Сегодня ты дергаешь удачу за хвост и срываешь джек-поты, а завтра роешься в куче мусора на городской свалке в поисках пропитания. Если метафорически переложить эту картину на жизненный путь политика Саакашвили, то можно найти некоторое сходство образов.

Михаил Саакашвили начал свой не такой уж тернистый путь в политику, когда ему было 29 лет. Молодой, амбициозный Мишико, отучившись в престижном Колумбийском университете и поработав в Европе, вернулся в Грузию и в 1995 году удачно занял кресло в парламенте, представляя "Союз граждан Грузии" своего друга Зураба Жвании. Тот, к слову сказать, погиб в 2005 году при очень странных обстоятельствах и некоторые грузинские политики говорили о возможной причастности Саакашвили к смерти Жвании.

К началу нулевых, поборовшись с коммунистами, Саакашвили ушел в глухую оппозицию, создав "Национальное движение" – политическую организацию, которая в 2003 году не признала итоги очередных парламентских выборов. В стране началась "революция роз" и оппозиционеры во главе с Саакашвили свергли президента Эдуарда Шеварднадзе.

Успех молодого политика был просто фантастическим – на президентских выборах в январе 2004 года за Саакашвили отдали свои голоса более 96% избирателей, пришедших на избирательные участки. Такие результаты на постсоветском пространстве показывали разве что среднеазиатские республики.





С приходом к власти президент Саакашвили затеял масштабные реформы. Одна из главных – борьба с коррупцией в полиции и силовых структурах. На остальные преобразования почему-то не хватило денег – безработица росла, промышленное производство падало, а сладкие грезы о вступлении Грузии в НАТО и ЕС так и остались несбыточными мечтами. Впрочем, через несколько лет выяснится, куда уплывали бюджетные сбережения и почему буксовали реформы.

Возможно, если бы Саакашвили не решился бы на военную авантюру в Южной Осетии, то он спокойно правил бы Грузией и сегодня. Военная операция в этой республике в день открытия пекинской Олимпиады 2008 года окончательно похоронили Саакашвили как политика. А эпизод с жеванием галстука в прямом телевизионном эфире стал последней каплей, после чего президент Грузии потерял свое и так не сильно популярное лицо.





В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока, Саакашвили улетел из Тбилиси в Европу, а чуть позже устроился преподавателем в американскую Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. А в это время на родине горе-политика выяснилось, что Мишико приворовывал – ему заочно было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. Летом 2014 года он был объявлен во внутригосударственный, а 31 августа – в международный розыск, в котором до сих пор и находится.

Укрыться от правосудия Саакашвили решил на Украине: там он сначала поработал советником президента Петра Порошенко, а спустя некоторое время, в мае 2015 года был назначен своим патроном главой Одесской администрации. Памятен случай, когда на заседании Совета национальных реформ министр внутренних дел Арсен Аваков плеснул в Саакашвили водой из стакана во время словесной перепалки. Тогда же премьер-министр Арсений Яценюк обозвал Саакашвили гастролером и потребовал убираться из Украины.





Некуда уезжать Саакашвили не собирался, да и сейчас не собирается. Яценюку он тогда ответил так: "Я сюда приехал не гастролировать. Я сюда приехал всерьез и надолго. Украина должна стать сверхдержавой Европы. Мы должны диктовать условия Европе, а не наоборот. Но для этого мы должны хотя бы по-человечески себя вести".

Во время руководства Саакашвили Одесской областью и там ему не повезло с законом: прокуратура в компании со спецназом провела в областной администрации обыски по делу о растрате средств фонда "На благо Одессы", к которому имел отношение и губернатор. В итоге Саакашвили ничего не оставалось делать, как в ноябре 2106 года подать в отставку с поста руководителя области.





Но сдаваться Мишико не хотел: он создал новую партию – Рух правых сил, ориентированную на европейские ценности и даже собирался принять участие в следующих парламентских выборах. Но, похоже, этим грандиозным планам не суждено сбыться – 26 июля 2017 года Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. А так как, от своего родного, грузинского гражданства он отказался еще в мае 2016 года, то теперь Саакашвили впору стать гражданином мира и начать просветительскую миссию, путешествуя по свету. Он мог бы запросто читать лекции на тему: "Как имея власть и деньги, потерять все и остаться без гражданства".