Путин: Трамп не лепит горбатого

Президент России поделился впечатлениями от своего первого общения тет-а-тет с Дональдом Трампом. Путин назвал своего американского коллегу открытым человеком, чей образ в телевизоре отличается от реальной жизни.

Президент Владимир Путин общался сегодня, 14 июля, с сотрудниками Лебединского горно-обогатительного комбината и поделился с ними впечатлениями о Дональде Трампе, с которым недавно более двух часов вел беседу в Гамбурге.

"Если бы прессы не было, я бы подробнее рассказал. Но мы с вами не одни", – пошутил Путин, но все же озвучил свои мысли относительно Трампа.

По словам президента, американский лидер обладает чрезвычайно важными качествами — умеет слушать и живо реагировать на слова собеседника, а не "лепит горбатого", как принято говорить в народе.

"Некоторым людям что-то говоришь, а для них это как фон – жжжж. Американский президент не такой. Трамп реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, если ему что-то не нравится, задает какие-то вопросы. Это важно и это положительно", – отметил Владимир Путин.

Путина рабочие спросили о Трампе: Он очень открытый человек. Что меня удивило, он умеет слушать и, как у нас говорят, не лепит горбатого pic.twitter.com/L6mKOM5QYl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июля 2017 г.

На первой в истории встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на саммите G20 в Гамбурге шла речь об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине, кибербезопасности и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Известно, что Дональд Трамп не раз упомянул во время беседы пресловутое вмешательство Кремля в американские выборы. Эта тема не сходит с полос западной прессы, но президент США поддержал позицию Владимира Путина, который не раз заявлял о том, что Москва не имеет никакого отношения к этому.