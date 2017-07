Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"

"Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены немецким канцлером. Пресса знала это!" – написал в Twitter шокированный Дональд Трамп. По его словам, СМИ становятся все более бесчестными.

Американский президент добавил: "Даже ужин, организованный для 20 лидеров в Германии, подается как нечто зловещее!" Так он отреагировал на публикацию недостоверной информации, передает "Газета.ру".

Ранее пресса сообщила о том, что главы двух государств пообщались во время ужина, через несколько часов после официальной встречи. "С Трампом и Путиным во время беседы, которая продлилась около часа, присутствовал лишь переводчик Путина", – написала газета The Hill со ссылкой на руководителя консалтинговой компании Eurasia Group Иэна Бреммера.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" прошел в Гамбурге 7-8 июля. В его рамках состоялась первая встреча президентов России и США. Беседа с участием министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона длилась почти 2,5 часа.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!