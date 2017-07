У русофоба Маккейна обнаружили рак мозга

Анализ тканей показал, что причиной появления кровяного сгустка у Джона Маккейна была первичная глиобластома. Врачи рассматривают разные варианты лечения, в частности сочетание химиотерапии и радиотерапии, передает CNN.

По словам нейрохирурга Санджая Гупты, глиобластома является самой агрессивной формой опухоли. Она образуется в тканях головного и спинного мозга. При условии лечения средний период выживаемости пациентов с этим диагнозом составляет около 14 месяцев.

Сгусток крови у политика возник недалеко от места, где в 2000 году была обнаружена меланома (рак кожи. – Прим. ред.). До этого он перенес операции по удалению трех злокачественных образований, находившихся на нулевой стадии.

Маккейн находится дома в штате Аризона и проходит реабилитацию. Поддержку ему уже выразили многие государственные деятели Америки. Экс-президент США Барак Обама, нынешний лидер страны Дональд Трамп, его конкурент на выборах Хиллари Клинтон ждут скорейшего выздоровления сенатора.

"Джон Маккейн всегда был бойцом. Меланья и я посылаем свои мысли и молитвы сенатору, Синди и всей их семье. Поправляйся поскорее", – заявил Трамп. "Рак не знает, с кем связался. Задай ему жару, Джон!" – обратился к политику Обама, назвав его американским героем.

Meghan McCain on her father: "Cancer may afflict him in many ways: But it will not make him surrender. Nothing ever has." pic.twitter.com/cRdDLKpvuq