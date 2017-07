Больной Маккейн сорвал голосование Сената

По данным американских СМИ, Джон Маккейн не смог явиться на заседание Сената из-за операции по удалению сгустка крови из левого глаза, которую ему провели в родном штате Аризона. Медики отметили, что "минимально инвазивная процедура" прошла "очень хорошо". Тем не менее, они назначили политику недельный курс реабилитации, передает Politico.

В результате Сенат принял решение перенести голосование за отмену реформы здравоохранения Obamacare, которую провел 44-ый президент США Барак Обама. "Пока Джон восстанавливается, Сенат продолжит работу над документом и отложит обсуждение программы Better Care", – рассказал лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Отметим, что сенаторы перенес голосование, так как в нем важен голос каждого парламентария. Законопроект уже был утвержден Палатой представителей США, однако в Сенате многие планируют голосовать против отмены Obamacare. В частности, в оппозиции Трампу по этому находятся не только демократы, но и ряд республиканцев.

Напомним, реформа здравоохранения 44-го президента США Барака Обамы была принята в 2010 году. Примечательно, что тогда за нее в Сенате не проголосовал ни один республиканец. Эксперты считают, что принятый закон оставил за бортом часть граждан страны и только увеличил расходы на здравоохранение со стороны правительства. Многим пришлось менять свой план медицинского обслуживания, а несогласные должны были выплатить крупный штраф.

