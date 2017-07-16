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Политика

Больной Маккейн сорвал голосование Сената

Джон Маккейн. Фото: Win McNamee/Getty Images
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн проходит курс реабилитации после глазной операции. Из-за этого Сенат решил перенести голосование о будущем реформы здравоохранения Obamacare.
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По данным американских СМИ, Джон Маккейн не смог явиться на заседание Сената из-за операции по удалению сгустка крови из левого глаза, которую ему провели в родном штате Аризона. Медики отметили, что "минимально инвазивная процедура" прошла "очень хорошо". Тем не менее, они назначили политику недельный курс реабилитации, передает Politico.

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Трамп отменил наследие Обамы

Сенат США начал отмену законов Обамы

В результате Сенат принял решение перенести голосование за отмену реформы здравоохранения Obamacare, которую провел 44-ый президент США Барак Обама. "Пока Джон восстанавливается, Сенат продолжит работу над документом и отложит обсуждение программы Better Care", – рассказал лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Отметим, что сенаторы перенес голосование, так как в нем важен голос каждого парламентария. Законопроект уже был утвержден Палатой представителей США, однако в Сенате многие планируют голосовать против отмены Obamacare. В частности, в оппозиции Трампу по этому находятся не только демократы, но и ряд республиканцев.

Напомним, реформа здравоохранения 44-го президента США Барака Обамы была принята в 2010 году. Примечательно, что тогда за нее в Сенате не проголосовал ни один республиканец. Эксперты считают, что принятый закон оставил за бортом часть граждан страны и только увеличил расходы на здравоохранение со стороны правительства. Многим пришлось менять свой план медицинского обслуживания, а несогласные должны были выплатить крупный штраф.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает принять "облегченную версию" Obamacare. В ней сохранены многие пункты реформы Барака Обамы, однако граждане страны теперь не будут обязаны приобретать медицинскую страховку. В то же время глава государства хочет отменить субсидии на страхование экстренных случаев – госпитализацию, ведение беременности и так далее.

Автор: Константин Улюкаев16 июля 2017, 12:47

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