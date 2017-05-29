Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Дональд Трамп аннулировал "Большую семерку". Итоги саммита G7 печальны: бывшие друзья не смогли договориться с президентом США ни по одному вопросу, пишет немецкая пресса. А больше всего поводов для грусти у украинского лидера Петра Порошенко.
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Если прошедший на Сицилии саммит был чем-то вроде встречи друзей, то как тогда должна выглядеть встреча врагов? – задаются вопросом журналисты. Переговоры семи ведущих стран мира в Италии показали, что G7, по сути, больше нет. Есть только американцы и весь остальной мир.

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Сторонам не удалось договориться практически ни по одному вопросу – будь то торговля, климат или беженцы. А чтобы не потерять лица, участники приняли заявление, представляющее стандартный набор компромиссных фраз, пишет Марк Ширитц на страницах немецкой газеты Die Zeit.

А в вопросе защиты климата, по мнению журналиста, компромиссом и не пахло. Трамп заявил, что лишь на следующей неделе решит, хочет ли он вообще соблюдать Парижское соглашение, под которым подписались Соединенные Штаты.

Возникает вопрос: а заслуживает ли формат G7 права на существование? Ведь в свое время, когда тон задавали старые промышленные державы, "семерка" была чем-то вроде мирового правительства. Однако позже соотношение сил несколько сместилось из-за подъема развивающихся государств в Азии и Латинской Америке, была основана "Большая двадцатка", включившая новые страны.

Тем не менее G7 сохранили в качестве "неформальной координирующей организации государств, которые чувствовали свою принадлежность к Западу. Эти страны, согласно первоначальной идее, должны были разрабатывать там совместные позиции, с которыми затем планировалось выступать внутри G20", пишет издание. Однако новая американская администрация не желает либо не имеет возможности заботиться о мире за пределами своих границ. Однако именно это, как утверждает автор, является необходимым условием для международного сотрудничества – которое больше, нежели набор дипломатических фраз.

Показательна реакция канцлера Германии. Ангела Меркель, подводя итоги саммита "Большой семерки", заявила: теперь Европе стоит полагаться только на собственные силы. С одной стороны, ФРГ и другие страны ЕС не могут согласиться с позицией Трампа, который не только не намерен поддерживать Парижское соглашение по климату, но и настаивает, чтобы союзники по НАТО увеличивали расходы на оборону. С другой стороны, отмечают политологи, резкие слова Меркель могут оказаться лишь частью предвыборной кампании. По мнению экспертов, немецкий канцлер не сможет столь резко изменить политический курс.

Больше всех переживает по поводу неудачного саммита президент Украины. В преддверии форума на Сицилии Петр Порошенко призывал западных лидеров к сплочению перед лицом "русского крокодила с щупальцами", который готовится поглотить всю Европу. Однако "семерка", как ни вглядывалась, крокодила разглядеть не смогла. Лидеры G7 увидели лишь привычного уже их глазу медведя, с которым лучше сотрудничать. Хотя участь Порошенко от этого не легче: помогать ему в противостоянии со зверями из его видений желающих все меньше.

Автор: Игорь Силецкий29 мая 2017, 14:56

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