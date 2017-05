Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"

Если прошедший на Сицилии саммит был чем-то вроде встречи друзей, то как тогда должна выглядеть встреча врагов? – задаются вопросом журналисты. Переговоры семи ведущих стран мира в Италии показали, что G7, по сути, больше нет. Есть только американцы и весь остальной мир.

Сторонам не удалось договориться практически ни по одному вопросу – будь то торговля, климат или беженцы. А чтобы не потерять лица, участники приняли заявление, представляющее стандартный набор компромиссных фраз, пишет Марк Ширитц на страницах немецкой газеты Die Zeit.

А в вопросе защиты климата, по мнению журналиста, компромиссом и не пахло. Трамп заявил, что лишь на следующей неделе решит, хочет ли он вообще соблюдать Парижское соглашение, под которым подписались Соединенные Штаты.

Возникает вопрос: а заслуживает ли формат G7 права на существование? Ведь в свое время, когда тон задавали старые промышленные державы, "семерка" была чем-то вроде мирового правительства. Однако позже соотношение сил несколько сместилось из-за подъема развивающихся государств в Азии и Латинской Америке, была основана "Большая двадцатка", включившая новые страны.

Тем не менее G7 сохранили в качестве "неформальной координирующей организации государств, которые чувствовали свою принадлежность к Западу. Эти страны, согласно первоначальной идее, должны были разрабатывать там совместные позиции, с которыми затем планировалось выступать внутри G20", пишет издание. Однако новая американская администрация не желает либо не имеет возможности заботиться о мире за пределами своих границ. Однако именно это, как утверждает автор, является необходимым условием для международного сотрудничества – которое больше, нежели набор дипломатических фраз.

‘Europe’s dependence on allies are over, we have to fight for our future ourselves as Europeans' – #Merkel after #G7 https://t.co/Rah67YU3gt pic.twitter.com/zWSEXZyfdI