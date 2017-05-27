У Порошенко случился приступ перед G7

Президент Украины Петр Порошенко нашел объяснение своему решению заблокировать российские соцсети. По его словам, этот шаг поможет в борьбе с некой "щупальцей Кремля". Очередной антироссийский приступ у украинского лидера случился в преддверии саммита G7.

"Гибридные нападения происходят главным образом в киберпространстве, а щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников. Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку", – заявил Порошенко изданию Politico.

При этом украинский лидер оставил без объяснения, что он имеет ввиду под выражением "щупальца Кремля, и продолжил разглагольствовать на свою любимую тему – обвинять во всех мировых бедах Москву.

"Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой. Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники", – заявил во время очередного антироссийского приступа Порошенко.

По сообщениям СМИ, вирус-вымогатель, работающий на международном уровне, требующий денег с различных организаций и государств, выглядит так: pic.twitter.com/SExUIyRTsi — Photolium: репортажи (@go2lifenet) 16 мая 2017 г.

После этого президент Украины перешел к своим излюбленным призывам. Он попросил лидеров стран "Большой семерки" сохранять в силе санкции против России, а также инвестировать в безопасность Украины.