Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, где тот отодвинул в сторону премьера Черногории Душко Марковича. По его словам, американский лидер следовал схеме расположения для коллективной фотографии.

СМИ попросили официального представителя Белого дома прокомментировать этот эпизод. Шон Спайсер отделался коротким объяснением, сославшись на то, что не был свидетелем произошедшего и не видел ролик. "Я не смотрел видео", – цитирует его ТАСС.

Спайсер добавил, что схема расстановки лидеров государств – участников Североатлантического альянса для коллективного фото была утверждена заранее, и президент США просто следовал ей. Он опроверг предположения о том, что Дональд Трамп пытался занять место получше.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

В свою очередь премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что ничего не заметил и узнал об инциденте из соцсетей, передает Associated Press. Он назвал ситуацию безобидной и подчеркнул: вполне естественно, что президент США стоит в первом ряду.

Не оставил курьез без внимания и бывший фотограф экс-главы государства Барака Обамы. Питер Соуза разместил на своей странице в Instagram снимок с саммита пятилетней давности, на котором политик запечатлен в окружении европейских политиков. "Смех на саммите НАТО в 2012 году. Обошлось без толкотни", – подписал кадр Соуза.

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Май 25 2017 в 6:23 PDT

Отметим, что выходка Трампа, оттолкнувшего Марковича, возмутила не только европейцев, но и жителей США. Они назвали подобное поведение вызывающим и недопустимым.