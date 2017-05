Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО

СМИ попросили официального представителя Белого дома прокомментировать этот эпизод. Шон Спайсер отделался коротким объяснением, сославшись на то, что не был свидетелем произошедшего и не видел ролик. "Я не смотрел видео", – цитирует его ТАСС.

Спайсер добавил, что схема расстановки лидеров государств – участников Североатлантического альянса для коллективного фото была утверждена заранее, и президент США просто следовал ей. Он опроверг предположения о том, что Дональд Трамп пытался занять место получше.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd