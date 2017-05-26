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Политика

Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО

Дональд Трамп. Фото: Tom Pennington/Gettyimages.ru
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, где тот отодвинул в сторону премьера Черногории Душко Марковича. По его словам, американский лидер следовал схеме расположения для коллективной фотографии.
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СМИ попросили официального представителя Белого дома прокомментировать этот эпизод. Шон Спайсер отделался коротким объяснением, сославшись на то, что не был свидетелем произошедшего и не видел ролик. "Я не смотрел видео", – цитирует его ТАСС.

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Спайсер добавил, что схема расстановки лидеров государств – участников Североатлантического альянса для коллективного фото была утверждена заранее, и президент США просто следовал ей. Он опроверг предположения о том, что Дональд Трамп пытался занять место получше.

В свою очередь премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что ничего не заметил и узнал об инциденте из соцсетей, передает Associated Press. Он назвал ситуацию безобидной и подчеркнул: вполне естественно, что президент США стоит в первом ряду.

Не оставил курьез без внимания и бывший фотограф экс-главы государства Барака Обамы. Питер Соуза разместил на своей странице в Instagram снимок с саммита пятилетней давности, на котором политик запечатлен в окружении европейских политиков. "Смех на саммите НАТО в 2012 году. Обошлось без толкотни", – подписал кадр Соуза.

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved.

Публикация от Pete Souza (@petesouza)

Отметим, что выходка Трампа, оттолкнувшего Марковича, возмутила не только европейцев, но и жителей США. Они назвали подобное поведение вызывающим и недопустимым. 

Автор: Людмила Фоканова26 мая 2017, 08:20

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