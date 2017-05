Трамп унизил премьера Черногории перед камерами

Инцидент произошел 25 мая 2017 года, когда лидеры стран – членов НАТО собрались вокруг генсека организации Йенса Столтенберга. Дональд Трамп схватил за плечо идущего впереди премьера Черногории и оттолкнул его, тем самым заняв его место и встав в одну линию с главой Альянса.

Стоит обратить внимание на реакцию обоих национальных лидеров после действий Дональда Трампа. Душко Маркович остался обескуражен поступком американского коллеги, в то время как президент США, попав в поле зрения журналистов, поднял голову кверху и поправил пиджак.

Толчок премьера Черногории стал очередным поводом для критики Дональда Трампа. Например, экс-посол США в России Майкл Макфол назвал это событие "неловким". "(Президент. – Прим. ред.) сегодня не показывает признаки лидерства", – написал он в социальной сети Twitter. "Наш маленький мужиковатый ребенок снова в деле. Может кто-нибудь дать ему пони или что-нибудь вроде этого?" – пошутил Herrongate.

