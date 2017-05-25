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Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Президент США Дональд Трамп попал в очередную скандальную ситуацию. Пользователи соцсетей раскритиковали его за то, что он на саммите НАТО оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, пытаясь попасть в поле зрения журналистов.
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Инцидент произошел 25 мая 2017 года, когда лидеры стран – членов НАТО собрались вокруг генсека организации Йенса Столтенберга. Дональд Трамп схватил за плечо идущего впереди премьера Черногории и оттолкнул его, тем самым заняв его место и встав в одну линию с главой Альянса.

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Дональд Джон Трамп президент США

Стоит обратить внимание на реакцию обоих национальных лидеров после действий Дональда Трампа. Душко Маркович остался обескуражен поступком американского коллеги, в то время как президент США, попав в поле зрения журналистов, поднял голову кверху и поправил пиджак.

Толчок премьера Черногории стал очередным поводом для критики Дональда Трампа. Например, экс-посол США в России Майкл Макфол назвал это событие "неловким". "(Президент. – Прим. ред.) сегодня не показывает признаки лидерства", – написал он в социальной сети Twitter. "Наш маленький мужиковатый ребенок снова в деле. Может кто-нибудь дать ему пони или что-нибудь вроде этого?" – пошутил Herrongate.

Однако нашлись и те, кто оправдал поступок американского лидера. "Справедливости ради замечу, что этот лидер НАТО, вероятно, не потратил на оборону положенные 2% ВВП", – написал один из пользователей соцсети. "Да, да, Трамп поступил так. Это называется имидж", – поддержал его Майкл Маккин.

Напомним, ранее в рамках саммита в Брюсселе прошла первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона и лидера США Дональда Трампа. Внимание всего мира было приковано к рукопожатию политиков. Примечательно, что их жест длился более пяти секунд, и в результате главе Соединенных Штатов пришлось сдаться и разжать ладонь.

Автор: Константин Улюкаев25 мая 2017, 19:57

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