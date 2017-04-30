В армии Украины началась эпидемия чумы

Заместитель командующего Вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о начавшейся среди украинских военных эпидемии туляремии – легкой формы чумы. Считается, что причина возникновения заболевания – в некачественном питании подконтрольных Киеву силовиков.

Население Донбасса получило еще один веский повод избегать любых контактов с подконтрольными Киеву силовиками. "Морские пехотинцы, очередной раз оставшись без надлежащего обеспечения со стороны Украины и начав питаться "подножным кормом", подхватили туляремию, что является легкой формой чумы", – рассказал Эдуард Басурин.

При этом количество военных, которых подкосил недуг, позволяет говорить о настоящей эпидемии, бушующей в украинской армии. "В городскую больницу Мариуполя доставлено около 80% личного состава батальона. Местные жители жалуются, что больница переполнена", – цитирует Life.ru замкомандующего ВС ДНР.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому жителям города рекомендовано избегать общения с представителями армии Украины. Первые симптомы туляремии: повышение температуры и обезвоживание. Сообщается о нескольких случаях смертей среди заболевших военных.

При этом украинская армия продолжает провоцировать силы ополчения Донбасса на ответные действия. Так, территорию ДНР вновь начали обстреливать из минометов, гранатометов, БМП, БТР, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате один ополченец ранен. Кроме того, при детонации заложенного украинскими силовиками взрывного устройства ранения получили двое мирных жителей, в том числе ребенок, передает Донецкое агентство новостей.

"Отмечается, что противник продолжает вести огонь по жизненно важным объектам инфраструктуры Республики. Так, сегодня ночью в результате целенаправленного обстрела была повреждена линия электропередачи, вследствие чего без света остались около тысячи жителей населенного пункта Красный Партизан", – подчеркнул Басурин.

