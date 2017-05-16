Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров

Украина пытается создать коалицию с США и странами Европы, но без России. Аналог нормандской четверки нужен Киеву для того, чтобы привлечь Запад к решению проблемы с Донбассом.

По информации дипломатических источников на Украине, власти страны планируют объединиться с США, Германией, Францией и другими европейскими государствами. Россия в этом списке не значится, сообщает газета "Известия".

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин уже обсудил эту инициативу с американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что в ходе встречи с президентом США возникли "интересные идеи", однако какие именно, не уточнил. После этого дипломат отправился в Брюссель – вероятно, с целью убедить европейских партнеров поддержать коалицию.

С помощью аналога нормандской четверки украинские власти рассчитывают привлечь внимание Запада к военному конфликту на востоке страны, отмечает издание. Эксперты не уверены, что это изменит ситуацию в Донбассе, кроме того, вряд ли европейские страны захотят вступить в коалицию с США.

По словам политологов, Трамп также не заинтересован в решении проблем Киева. Специалисты сошлись во мнении, что коалиция без России стала бы фактическим признанием ее непричастности к событиям на востоке Украины.