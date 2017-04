Террористы запугали кандидатов в президенты Франции

Ответственность за стрельбу на Елисейских Полях взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Заявление "ИГ" появилось почти сразу после теракта, в отличие от предыдущих случаев, когда радикалы "раскачивались" по несколько дней. Это говорит о том, что акция 20 апреля действительно была подготовлена руководством группировки, отметили эксперты.

Вечером 20 апреля боевик подъехал на автомобиле к патрульной полицейской машине на Елисейских Полях и открыл стрельбу. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб. Преступник попытался бежать, но был ликвидирован. Во время преследования пострадали два стража порядка и прохожий. Сообщнику террориста удалось скрыться.

Личность уничтоженного боевика установлена – это Карим Шофи. Мужчина проживал в восточном пригороде французской столицы. В его доме уже провели обыск. По ориентировке бельгийских властей по подозрению в причастности к нападению был объявлен в розыск 39-летний Карим С. Его документы нашли в автомобиле нападавших. Однако 21 апреля подозреваемый сам явился в отделение полиции в Антверпене.

Аналитики выявили отличия атаки на Елисейских Полях от терактов в Ницце или Лондоне. "Если раньше в Европе теракты совершали так называемые инициативники, то здесь видны действия профессионального боевика, который прошел подготовку в местах боевых действий – скорее всего, в Ливии или Сирии. Известно, что ему 39 лет, что он был на примете у правоохранительных органов, в том числе контрразведки DST. Становится понятно, что это теракт другого уровня – он сделан по прямому указанию руководства "ИГ", именно поэтому они так быстро взяли на себя ответственность", – сказал в эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

Специалист отметил эффективность мер безопасности, принятых властями Франции. Террориста ликвидировали почти сразу после того, как он достал оружие – в противном случае жертв было бы намного больше.

Нападение произошло, когда в прямом эфире французского телевидения шли дебаты кандидатов в президенты. Все претенденты выразили солидарность с пострадавшими. И, конечно, трагедия стала еще одним аргументом в пользу тех, кто выступает за укрепление порядка.

"Обычно такие теракты играют на руку крайне правым и правым, которые в ходе президентской кампании ратовали за усиление порядка, за преследование людей, которых спецслужбы взяли на заметку, которые числятся как возможные террористы. В теории можно рассуждать, что это будет выгодно и Марин Ле Пен, и Франсуа Фийону. Тем более что эти два кандидата во время дебатов, которые были вчера на Втором канале французского телевидения, как раз и выделили эти моменты, вопросы безопасности. Об этом говорила Ле Пен – не успела она об этом сказать, как пришла информация об этих перестрелках. То же самое и Фийон: он выступал последним и был уже в курсе событий, поэтому вопросам борьбы с международным терроризмом уделил приоритетное внимание", – отметил политолог, ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

