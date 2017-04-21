Террористы запугали кандидатов в президенты Франции

Беспрецедентные меры безопасности, принятые во Франции накануне президентских выборов, не дали результатов. Париж потряс еще один теракт – жертвами стали полицейские. Кандидаты в телеэфире признали: без России террор не победить. Но сможет ли нынешняя власть обеспечить спокойствие граждан в день голосования?

Ответственность за стрельбу на Елисейских Полях взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Заявление "ИГ" появилось почти сразу после теракта, в отличие от предыдущих случаев, когда радикалы "раскачивались" по несколько дней. Это говорит о том, что акция 20 апреля действительно была подготовлена руководством группировки, отметили эксперты.

Вечером 20 апреля боевик подъехал на автомобиле к патрульной полицейской машине на Елисейских Полях и открыл стрельбу. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб. Преступник попытался бежать, но был ликвидирован. Во время преследования пострадали два стража порядка и прохожий. Сообщнику террориста удалось скрыться.

Личность уничтоженного боевика установлена – это Карим Шофи. Мужчина проживал в восточном пригороде французской столицы. В его доме уже провели обыск. По ориентировке бельгийских властей по подозрению в причастности к нападению был объявлен в розыск 39-летний Карим С. Его документы нашли в автомобиле нападавших. Однако 21 апреля подозреваемый сам явился в отделение полиции в Антверпене.

Аналитики выявили отличия атаки на Елисейских Полях от терактов в Ницце или Лондоне. "Если раньше в Европе теракты совершали так называемые инициативники, то здесь видны действия профессионального боевика, который прошел подготовку в местах боевых действий – скорее всего, в Ливии или Сирии. Известно, что ему 39 лет, что он был на примете у правоохранительных органов, в том числе контрразведки DST. Становится понятно, что это теракт другого уровня – он сделан по прямому указанию руководства "ИГ", именно поэтому они так быстро взяли на себя ответственность", – сказал в эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

Специалист отметил эффективность мер безопасности, принятых властями Франции. Террориста ликвидировали почти сразу после того, как он достал оружие – в противном случае жертв было бы намного больше.

Нападение произошло, когда в прямом эфире французского телевидения шли дебаты кандидатов в президенты. Все претенденты выразили солидарность с пострадавшими. И, конечно, трагедия стала еще одним аргументом в пользу тех, кто выступает за укрепление порядка.

"Обычно такие теракты играют на руку крайне правым и правым, которые в ходе президентской кампании ратовали за усиление порядка, за преследование людей, которых спецслужбы взяли на заметку, которые числятся как возможные террористы. В теории можно рассуждать, что это будет выгодно и Марин Ле Пен, и Франсуа Фийону. Тем более что эти два кандидата во время дебатов, которые были вчера на Втором канале французского телевидения, как раз и выделили эти моменты, вопросы безопасности. Об этом говорила Ле Пен – не успела она об этом сказать, как пришла информация об этих перестрелках. То же самое и Фийон: он выступал последним и был уже в курсе событий, поэтому вопросам борьбы с международным терроризмом уделил приоритетное внимание", – отметил политолог, ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

О необходимости борьбы с международным терроризмом заявили все участники теледебатов, но пути достижения победы они указали разные. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон, как и раньше, призвал избегать сближения с Россией. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выразили иное мнение. Они уверены, что борьба с террором может быть успешной лишь при условии создания международной коалиции – при непременном участии Москвы. И целью должно быть не свержение режима Башара Асада, как у союза во главе с США, а уничтожение "Исламского государства".

В МВД Франции не исключили угроз, ведь "риск теракта максимален". Безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов вместе с военными в рамках спецоперации Sentinelle. На днях спецслужбы предотвратили покушение на одного из претендентов на пост главы государства. Сообщалось, что все участники президентской гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон – были предупреждены о возможных атаках.

По словам экспертов, в ситуации, когда террористы взяли Францию на прицел, обеспечить безопасность в день голосования будет непросто. В любое время выборы – событие повышенной опасности: все мероприятия спланированы, боевикам нетрудно добыть "распорядок дня" VIP-персон и скоординировать свои действия. Остается надеяться, что французские спецслужбы справятся с нелегкой задачей.

