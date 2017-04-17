Россия готовится к миллионам беженцев из КНДР

В случае удара Соединенных Штатов по КНДР и начала вооруженного конфликта на Корейском полуострове в Россию могут хлынуть миллионы беженцев из охваченного войной региона. Об этом пишет австрийский журнал Contra Magazin.

Издание отмечает, что Россия планомерно готовиться к возможному обострению ситуации на Корейском полуострове. Если вооруженный конфликт все-таки начнется, утверждает Contra Magazin, то России скорее всего не избежать огромного потока беженцев. "Сотни тысяч, если не миллионы северных корейцев могут попытаться прорваться через северную границу, в том числе и солдаты северокорейской армии", – пишет журналист Contra Magazin Марко Майер.

В настоящее время в акватории Корейского полуострова находятся российский ракетный крейсер "Варяг" и танкер "Печенга". В прошлую пятницу они совершили дружественный визит в южнокорейский порт Пусан. По мнению Майера, учитывая напряженность ситуации, не исключено, что российские корабли могут находиться "в состоянии боевой готовности". "Кроме того, Москва, очевидно, мобилизовала сухопутные войска и усилила войска во Владивостоке", – добавил Майер.

Ситуация вокруг Корейского полуострова резко обострилась неделю назад, когда США объявили об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с воинственным комментарием, заявив, что Северная Корея "ищет неприятностей". "Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

В субботу, 15 апреля, в столице КНДР прошел военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. На следующий день северокорейская армия попыталась произвести пуск ракеты, однако та взорвалась на старте.

Между тем американцы намерены продолжить противостояние. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на близкий к южнокорейскому правительству источник, к концу апреля к берегам Корейского полуострова прибудут атомные авианосцы "Рональд Рейган" и Нимиц".





Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве надеются, что Вашингтон воздержится от атаки на Пхеньян. "Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН", – заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаем.

В то же время он подчеркнул, что это никому не дает карт-бланш на нарушение норм международного права. Лавров также выразил надежду, что Вашингтон займет позицию, которую американский лидер Дональд Трамп неоднократно озвучивал в ходе своей избирательной кампании.

