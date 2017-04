Россия готовится к миллионам беженцев из КНДР

Издание отмечает, что Россия планомерно готовиться к возможному обострению ситуации на Корейском полуострове. Если вооруженный конфликт все-таки начнется, утверждает Contra Magazin, то России скорее всего не избежать огромного потока беженцев. "Сотни тысяч, если не миллионы северных корейцев могут попытаться прорваться через северную границу, в том числе и солдаты северокорейской армии", – пишет журналист Contra Magazin Марко Майер.

В настоящее время в акватории Корейского полуострова находятся российский ракетный крейсер "Варяг" и танкер "Печенга". В прошлую пятницу они совершили дружественный визит в южнокорейский порт Пусан. По мнению Майера, учитывая напряженность ситуации, не исключено, что российские корабли могут находиться "в состоянии боевой готовности". "Кроме того, Москва, очевидно, мобилизовала сухопутные войска и усилила войска во Владивостоке", – добавил Майер.

Ситуация вокруг Корейского полуострова резко обострилась неделю назад, когда США объявили об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с воинственным комментарием, заявив, что Северная Корея "ищет неприятностей". "Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.